Champions League Ter Stegen no olvida el gol de Florenzi desde mediocampo «Llevo mucho tiempo en esto como para saber que nos pueden remontar», advierte Ernesto Valverde

Buena parte de las opciones de la eliminatoria estarán en las manos de Marc-André Ter Stegen, ya que si el portero del Barcelona no encaja más de dos goles estará matemáticamente en semifinales. El alemán está cuajando una excelente temporada, hasta el punto de ser considerado ya como uno de los mejores del mundo. No obstante, ante la Roma, en 2015, encajó un gol desde el centro del campo. Florenzi, lateral del equipo italiano le pilló adelantado al recuperar un balón y le batió por alto sin que el germano pudiera hacer nada. Hoy volverán a verse las caras, aunque el meta reconoce que aprendió de aquella jugada y que aquel gol le hizo más fuerte.

«No me ha cambiado la forma de jugar. Sé qué es lo que tengo que hacer. Esos goles pasan muy pocas veces, pero ese me hizo un poco más fuerte ante las críticas. También estoy más pendiente de los tiros del centro del campo. De vez en cuando pasan estas cosas. Pero mi juego no ha cambiado mucho», explicó al recordar el tanto de Florenzi. Entonces Ter Stegen jugaba la Champions y la Copa del Rey y Claudio Bravo la Liga. El cancerbero azulgrana advirtió de que la eliminatoria no está decidida. «No es un partido nada fácil. Tenemos que concentrarnos en nuestro juego. Tenemos una ventaja y la tenemos que defender. Queremos hacer un buen partido y seguir en la Champions», apuntó. No obstante, también dejó claro que «si nos concentramos en nosotros mismos, la Roma tendrá muy difícil superarnos. Aunque tienen calidad para hacerlo. Nosotros tenemos muchas ganas de ganar el partido».

Ter Stegen quiso sacar pecho de la situación que vive el equipo. «Estamos pensando en mañana. Tenemos muchas ganas de volver a meternos en unas semifinales de la Champions. Es complicado salir a jugar fuera en Europa. Estamos vivos en todas las competiciones», señaló. Y quiso quitarse méritos sobre sus actuaciones en la portería: «¿Los cinco mejores porteros? Hay muchos muy buenos. De Gea, Neuer, Buffon, Alisson, Ederson... Hay muy buenos porteros que pueden marcar la diferencia».

Valverde no se fía de la ventaja

Ernesto Valverde también compareció para analizar el partido de este martes y quiso destacar la necesidad de no confiarse a pesar del 4-1 de renta que traen de Barcelona. «Evidentemente, este partido se afronta evitando pensar que tenemos algo ganado. La eliminatoria está por decidirse. Es verdad que tenemos un buen resultado, pero nada más. No podemos jugar con la ventaja. Tenemos que jugar como si fuéramos 0-0. Puede pasar cualquier cosa, cualquier desgracia... una expulsión... tenemos que ir a ganar el partido y no pensar nada más», soltó el entrenador azulgrana, que trata de que su discurso suene sincero: «Llevo mucho tiempo en el fútbol para saber que pueden pasar cosas extraordinarias en un partido. El historial dice que, a nuestro nivel, es difícil hacernos gol, pero no podemos pensar que ellos no van a tener opciones y no se la van a jugar. Un error, un exceso de confianza, puede costarnos caro y estamos a las puertas de unas semifinales».

Valverde sabe que la Roma es un gran equipo y que le espera un partido muy complicado: «Espero un planteamiento similar al de la ida, parecido al que viene haciendo la Roma toda la temporada. Lo que sí espero es un punto más de intensidad por su parte, sobre todo en el inicio. Creo que cuando vas en desventaja en el marcador, lo que más te interesa es hacer ese primer gol que te enganche en la eliminatoria. Imagino. Ellos tienen que arriesgar y nosotros que hacer un buen partido».