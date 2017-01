La sonrojante despedida del técnico del Castellón

El final de Frank Castelló como entrenador del CD Castellón, conjunto que milita actualmente en Tercera división, ha provocado el sonrojo de más de un seguidor de este histórico club. Si ya resultaba extraña la destitución «por motivos disciplinarios», que se producía en la tarde de Nochevieja después de que el equipo hubiera encadenado una racha de 16 partidos consecutivos sin conocer la derrota, más surrealista fue aún la rueda de prensa de despedida que daba este lunes el técnico. Una comparecencia que se tenía que celebrar en un bar porque el presidente de la entidad impidió que se realizara en el estadio de Castalia, de titularidad municipal. Castelló no se mordió la lengua a la hora de criticar a David Cruz, al que calificó como «el peor presidente con el que he trabajado.

Frank Castelló

El club blanquinegro anunciaba el pasado sábado, día de Nochevieja, la destitución de Frank Castelló como entrenador del equipo, segundo en el Grupo VI de Tercera División. El técnico, que llegaba al banquillo el pasado verano, enderezó la situación tras un inicio titubeante y condujo al Castellón a una racha de 16 partidos seguidos sin perder a pesar de las restricciones económicas de una entidad que ha debilitado el potencial de su plantilla por las bajas concedidas, sin consultar con el técnico, por el presidente. La situación entre ambos se había vuelto insostenible en las últimas semanas: «Hemos luchado siembre contra el jefe del club».

El técnico valenciano acudía este lunes al estadio de Castalia para dar una rueda de prensa, pero se encontraba con la negativa del presidente a cederle las instalaciones. Castelló se veía obligado a dirigirse a los medios sentado en la mesa de una cafetería próxima al campo municipal.

«El club no le interesa nada»

En su comparecencia, señaló a Cruz como máximo responsable de su destitución, afirmó que «es el peor presidente con el que he trabajado» y reconoció que mantenía «una relación nula» con él desde hace meses. «A Cruz, el club, no le interesa para nada», señaló el técnico, quien añadió que su despido «es improcedente», ya que desde el club no se le había notificado ninguna falta de disciplina. «Me consta que hay futbolistas que quieren irse, pero no les va a dejar. No sé si los jugadores tomarán alguna medida», advirtió.

El CD Castellón atraviesa una situación muy delicada, con una deuda superior a los cuatro millones de euros y el presidente, David Cruz, está dispuesto a llevar a la liquidación al club si no sale adelante una ampliación de capital, insuficiente, de 900.000 euros y a la que ya ha anunciado que no acudirá.

Cruz tampoco está dispuesto a abandonar el Castellón tras haber desestimado varias ofertas para cambiar de manos el poder accionarial, la última de ellas que aún trata de negociar con el presidente es de un grupo inversor liderado por Pablo Hernández, el exfutbolista del Valencia y actualmente en las filas del Leeds United.

Calleja, nuevo entrenador

Tras la destitución de Castelló, el CD Castellón contrataba a Manuel Calleja, de 41 años, como entrenador. Un técnico experimentado en Tercera División, categoría en la que ha dirigido a equipos como el Noja, Santoña, SD Logroñes, Portugalete o Conquense, aunque últimamente ha trabajado en el Al-Nasr de Omán.