El sobrecogedor apoyo de los hinchas a Borja Valero

Borja Valero vive un momento muy desagradable en la Fiorentina. El centrocampista español, que se ha convertido en uno de los ídolos del Artemio Franchi de Florencia en los últimos años, no entraría en los planes del club, que pretende dar un nuevo impulso a la plantilla. Y es por eso que podría estar forzando su marcha.

Así lo confesó el futbolista en un mensaje de audio privado que ha salido a la luz. En el mismo, Valero se muestra hastiado y cansado del trato que le está dispensando el club 'viola': «No es fijo al cien por cien, pero finalmente me iré porque me han tocado los cojones. Me han hecho llorar y no he dormido en las últimas semanas», asegura. «Me gustaría hablar públicamente, pero tengo contrato con la Fiorentina y no puedo hacerlo. El día que pueda daré una rueda de prensa para explicar a los aficionados lo que ha sucedido». añadió.

Y es que la relación del español con su hinchada es muy estrecha. Tras varios años defendiendo la camiseta de la 'Fiore', el centrocampista se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por la grada, por su entrega en los partidos y por su compromiso con el escudo. Por eso, al conocer el estado de ánimo de Borja Valero, un buen número de 'tiffosi' de la Fiorentina decidieron tener un gesto de apoyo con él, para demostrarle que no está solo.

Lo hicieron nada menos que acercándose a la puerta de la casa del futbolista para dedicarle varios cánticos y transmitirle su calor.