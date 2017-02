El singular castigo que ha ideado Montella para Bacca

Vicenzo Montella, técnico del Milán, ha sorteado con gracia la polémica organizada en torno a su vestuario después del tremendo enfado del colombiano Carlos Bacca tras ser sustituído en el choque contra la Sampdoria. Al delantero no le sentó demasiado bien la decisión de su jefe de relevarlo por Lapadula y le preguntó a voz en grito y sin disimulo por qué siempre le cambiaba a él.

Ya después del choque, en la rueda de prensa posterior, el técnico italiano no quiso polemizar: «¿Enfadado? Tal vez no es conmigo. Es un jugador importante para el club y esperan mucho más de él. Por sus características, Lapadula y él no pueden jugar juntos».

Con la cabeza aún más fria, Montella reveló el peculiar acuerdo al que ha llegado con su futbolista: «Lo hemos arreglado. No creo que haya hecho algo muy grave. Exageró un poco y lo reconoció. Todo está solucionado».

Según el técnico, el internacional colombiano se ofreció a invitar al equipo a cenar como señal de arrepentimiento. «Ahora me toca a mí decidir si vamos a un restaurante de lujo o a comer una pizza. Dependerá de cómo juega mañana miércoles», bromeó Montella.

Así, Bacca tendrá un aliciente más para hacer un buen partido mañana ante el Bologna.