Luis Enrique ofreció su cara más optimista y ambiciosa de cara al partido ante el PSG, en el que tendrán que remontar un 4-0. El técnico considera que si el Barcelona perdió estrepitosamente en París, pueden revertir perfectamente la situación en el Camp Nou. «A pesar que el resultado de la ida es muy claro, estamos solo a mitad de la eliminatoria. En 95 minutos pueden pasar infinidad de cosas. Hay que procurar ser superiores al rival y hacer cosas muy bien en ataque y en defensa», empezó aegurando el técnico.

La titularidad de Iniesta parece cantada pero Luis Enrique no quiso confirmarla abiertamente para que Unai Emery no tenga elementos con los que trabajar sobre seguro: «No voy a darle ni la mínima pista al rival. No lo hago nunca, imáginate ahora. Todos pueden jugar juntos. Ese es el mensaje». El asturiano añadió: «Llegamos a este partido en una buenas circunstancias y preparados para afrontarlo. Somos optimistas y estamos convencidos de lo que podemos hacer. Vamos a tratar que aparezcan mucho más nuestras virtudes que nuestros defectos».

Luis Enrique se mostró tajante y contundente al analizar las posibilidades del equipo. Fue un claro aviso al PSG avalado por los últimos resultados. «Si un rival puede marcarnos cuatro goles a nosotros, nosotros podemos hacerle seis. Ya lo hemos hecho otras veces pero no hay que volverse locos. No tengo la sensación que tengamos que hacer el mejor partido de los últimos tres años».

El técnico hizo un llamamiento al público y, al contrario que Luis Suárez, que le pidió paciencia y tranquilidad, solicitó apoyo incondicional: «En un partido de este tipo hay que saber gestionar las emociones. No pediría calma a la afición para nada. El Camp Nou tiene que ser una olla a presión desde antes que comience el partido. No necesitamos que el público sea pausado, sino híper excitado, híper alertado y que el campo esté a reventar». Luis Enrique dejó una frase para la posterioridad cuando se le preguntó si a este equipo le hacía falta una remontada de este calibre para entrar en la historia: «Me importa un rábano entrar en la historia o no, lo que quiero es superar la eliminatoria. El público va a esar seguir en algún momento que va a estar cerca. Luego no quiere decir que no pase. Lo que ahora parece muy difícil, va a haber algún momento en el que estaremos cerca».

Finalmente, bromeó cuando se le comentó que Emery había ensayado penaltis ante una eventual prórroga y si él había hablado con Ter Stegen sobre este tema: «Si hay penaltis solo tiene que pararlos. Es muy fácil lo que hay que decirle. No tiene nada que ver una tanda de penaltis en un entrenamiento que en un caso real. No lo hemos entrenado ni lo vamos a entrenar nunca».

Luis Suárez, ante un «lindo desafío»

Luis Suárez resumió el sentir de un vestuario dolido por la derrota en París y las ganas de revertir la eliminatoria. El uruguayo quiso transmitir la ilusión de la plantilla y pidió paciencia al Camp Nou. «Pasó mucho tiempo ya. Lo más duro fue los primeros días. Fue una derrota que nos dolió pero lo lindo que tiene el fútbol es que te da el lujo de poder levantarte a los pocos días. Nuestro objetivo mañana es hacer goles», empezó asegurando el charrúa. Suarez añadió que «todos tenemos ganas de jugar desde hace varios días. Es un lindo desafió. Queremos darle la vuelta al resultado, algo que nunca se dio».

El delatero tiene muy claro cómo hay que afrontar el partido ante el PSG. «Hay que ser pacientes y no jugar a la desesperada. Hay que ser ambiciosos pero hay que jugar con el tiempo y no volvernos locos. La gente debe tener paciencia porque nosotros somos los primeros que le queremos dar la vuelta a la eliminatoria y entrar en la historia. Las estadísticas en las segundas partes nos avalan», aseguró.

Luis Suárez insistió en la mentalidad del equipo y en las ganas que tienen todos los jugadores: «Todos somos conscientes de lo que nos jugamos. En el fútbol nada es imposible. Si hay un equipo que puede hacer cuatro goles ese es el Barcelona, pero con nuestra forma de jugar y manejando los tiempos. Ya lo hemos demostrado en otras ocasiones. Pero jugamos ante un gan equipo». El atacante reconoció que el reto le motiva: «Es uno de los partidos más importantes que me toca jugar en mi carrera. Darle la vuelta a esta situación es difícol y hay que convencerse de que podemos hacerlo. Vamos a luchar hasta el final».