«Si cuando llegué me dicen que ganaría 8 o 9 títulos lo habría requetefirmado»

Luis Enrique ofreció su penúltima rueda de prensa como entrenador del Barcelona. Lo ha hecho a puertas de una nueva final de Copa que puede redondear un palmarés espectacular. El asturiano, que suma ocho títulos, se ha mostrado muy satisfecho de su trayectoria y su trabajo en el club azulgrana. «En cuanto a ambiente, este partido es uno de los mejores que se puede jugar. Es un partido especial y puedo acabar lo que es mi ciclo en el Barça con un título más, ante el equipo revelación de esta Liga. Lo que me interesa es que el equipo haga un buen partido. Así tenemos más posibilidades de ganar. Cuesta mucho. Si analizamos la trayectoria del equipo en esta Copa, no ha sido fácil. Ha sido complicado y duro llegar a la final».

Diseccionó el juego del Alavés, equipo con el que perdieron en el Camp Nou en la primera vuelta pero que golearon en Mendizorroza: «En general, más que preocuparme, me ocupa sobre todo el hecho de saber que es un equipo que está en forma, que ha hecho una temporada a un altísimo nivel, jugando buen fútbol, que utiliza el juego largo, presiona bien, tiene una buena transición, está muy bien estructurado, encaja pocos goles, tiene posibilidad de cambiar de sistema... Intentaremos que les pese el que no tengan la costumbre de llegar a finales».

Precisamente esta cuestión puede ser un factor determinante, aunque el técnico reconoció que la ilusión del Alavés puede ser mayor que la del Barcelona: «Para ellos es un evento diferente y único pero tiene una doble lectura porque no están acostumbrados a ello. Igual en ilusión pueden estar más ilusionados pero en ambición no he visto a ningún grupo más ambicioso que el mío». El asturiano no quiso lamentar las ausencias de Luis Suárez y Sergi Roberto: «Una plantilla como la del Barça debe estar preparada para solventar cualquier baja y tenemos varias posibilidades para ello». En este sentido, aseguró que Mascherano, Digne o André Gomes pueden jugar en el lateral derecho, aunque tampoco descartó a Aleix Vidal: «Si los médicos deciden que está bien podría ser una opción en la derecha».

El apartado personal también tuvo su hueco en la comparecencia del entrenador. Habló de sus tres años: «Me quedo con todo, quedarse con lo bueno sería lo fácil y quedarse con lo malo no tendría sentido. No he tenido que cambiar mi forma de trabajar, siempre he sido el mismo. He exigido el cien por cien a todos los que me rodeaban y lo he tenido fácil por el nivel de todos. Seguramente, me he equivocado muchas veces. Es como la parábola del burro, el niño y el abuelo, da igual lo que hagas porque siempre haces algo mal». Y tiró de currículum: «Si el día de mi presentación, hace tres años, me dicen que iba a ganar 8 o 9 títulos no lo habría firmado sino requetefirmado. Y no solo haber ganado, sinó cómo y qué títulos».

Ahora se abre un periodo de descanso en su futuro inmediato en le que todavía no ha pensado qué hará: «Yo, que soy un tío que planifico en exceso, por primera vez no tengo nada pensado. Voy a disfrutar del tiempo libre. Tengo muchos proyectos personales pero a nivel profesional nada concreto». Y se permitió una broma con los periodistas: «Igual vengo el primer día de julio y os doy una sorpresa aquí sentado. Seguro que a alguno le da un infarto». Más en serio, aseguró que no descarta regresar al banquillo culé pero a largo plazo: «Quién sabe, igual dentro de un tiempo se da la oportunidad. De la relación con la prensa me llevo que esto es un circo y no voy a decir quién es el payaso para que nadie se sienta ofendido. No es el sitio en el que más a gusto me he sentido. El cargo de entrenador tiene mucho de parafernalia que a mí no me interesa nada. He intentado ser respetuoso y tal vez no lo he conseguido siempre, he tratado de devolver lo que me venía. A veces no he restado bien». Finalmente, descartó que todos los sucesos extradeportivos que están rodeando al club les pueda afectar: «Si algo ha habido siempre aquí es ruido. Los profesionales siempre hemos estado al margen y centrados en nuestro trabajo».