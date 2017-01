El Sevilla busca el liderato momentáneo ganando al Español para presionar al Real Madrid

El Sevilla tiene una oportunidad única de ponerse líder de Liga en el primer partido de la segunda vuelta. El equipo andaluz visita el feudo del Español poco antes de que el Real Madrid reciba a la complicada Real Sociedad, por lo que un triunfo ante los periquitos combinado con un tropiezo de los blancos ante los donostiarras les auparía a la primera plaza del campeonato.

A Jorge Sampaoli no se le escapa esta posibilidad y quiere dar la campanada, aunque sabe que no será fácil. «Los últimos resultados no le ha acompañado al Real Madrid, pero seguro que se recupera rápidamente y que peleará la Liga hasta últimas fechas. Si considero que podemos ser líderes dependerá de nuestro resultado y el de ellos. Por unas horas, hasta que juegue el Real, sería bueno verse en ese lugar», ha explicado el técnico hispalense.

Sampaoli sabe que no será fácil y que tanto Barcelona como Real Madrid serán muy difíciles de batir: «Más allá de que esté abajo nuestro, el Barcelona está al alza y sacará muchísimos puntos en esta Liga. Y el Madrid, que está arriba, si recupera algunos jugadores y el rendimiento de anteriores semanas, seguirá ahí. Está equiparada la posibilidad de que los dos estén arriba».

Lo que tiene clar el entenador del Sevilla es que su equipo no notará la ansiedad: «Presión o ansiedad no, frustración si no se consiguen los objetivos. Es algo parcial. Cuando uno se genera expectativas que no puede cumplir, la frustración puede crear que falte confianza en la idea. Esperamos que no nos pase».

El Espanyol, por su parte, busca la victoria para afianzarse en la zona cómoda de la clasificación. Quique Sánchez Flores, que ha dejado fuera de la convocatoria a Felipe Caicedo, tiene claro que «siempre es importante ganar e ir cada partido con las ganas de competir bien». Eso sí, sabe que los andaluces se lo pondrán muy complicado: «El rival lo pondrá difícil, es muy complejo en su estadio. Tiende a desorganizar a los rivales, los partidos. Hemos de ser más que nunca nosotros. No queremos depender del Sevilla, queremos tener nuestro protagonismo y nuestra cuota de ocasiones».