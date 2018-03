Sevilla-Barcelona Todos pendientes de Messi Valverde deja su participación en el aire y Montella teme sus números ante el Sevilla

SERGI FONT

Barcelona Actualizado: 31/03/2018 08:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Barcelona y Sevilla escenificarán esta noche un ensayo de la final copera que volverá a enfrentarles dentro de tres semanas con Leo Messi en el punto de mira de ambos contendientes. La participación del argentino es la gran incógnita después de que unas molestias en el adductor le impidieran jugar los dos últimos amistosos de su selección y encendieran todas las alarmas en el Camp Nou. Las pruebas que le efectuaron no detectaron una lesión grave pero Ernesto Valverde podría darle descanso pensando en el partido del miércoles ante la Roma.

«Esperemos que Messi descanse para el partido de la Champions, aunque no me sorprendería si juega, es un rival al que verle jugar es bonito, tiene unas condiciones increíbles», deseó Montella, que también está pendiente de la alineación culé. Hay que tener presente que el rosarino es el peor rival al que se pueden enfrentar los hispalenses, como demuestran los 29 goles que les ha endosado en los 31 encuentros en los que se ha medido a ellos. Y para decorar las estadísticas, en el Sánchez Pizjuán no recuerdan una victoria del Sevilla con Messi en el terreno de juego. Han pasado 11 temporadas desde la última vez.

No obstante, el propio Valverde dejó en el aire la participación del argentino. «Le estamos cuidando como hicieron en la selección. Tiene una pequeña molestia y lo tenemos que tener en cuenta. Que eso conlleve una rotura muscular es mucho más grave. Nos planteamos el partido del Sevilla aislándolo del encuentro del miércoles aunque siempre hay que tener un plan a medio plazo. Este partido es importante pero también lo será el siguiente. Lo quiero aislar pero la cabeza da para mucho y siempre estás mirando al siguiente de reojo», desveló el técnico azulgrana.

Variaciones tácticas

Precisamente, la participación o no de Messi condicionará el dibujo táctico que pueda presentar Valverde. Con Rakitic en el pivote, supliendo al lesionado Sergio Busquets, el técnico extremeño valora si ubicar a Dembélé o Paco Alcácer como tercer delantero o reforzar la línea medular con cuatro centrocampistas. Coutinho, Paulinho y André Gomes pugnan por acompañar al croata y a Iniesta. No hay que olvidar tampoco que Ter Stegen y Gerard Piqué también regresaron con molestias. La cercanía de los partidos europeos no afectará únicamente a Messi. También el Sevilla recibe el martes al Bayern de Múnich y Montella podría pensar en rotaciones y reservar a algún jugador, aunque parece poco probable teniendo en cuenta que no tiene asegurada la clasificación para la Europa League y el Gerona y el Betis le acechan a dos puntos de distancia en la tabla. «No espero un Sevilla con muchas rotaciones, atendiendo a lo que ha hecho en las últimas semanas. Además, para ellos es un partido importante», coincide en señalar Valverde.

Buscando récords

El Barcelona espera dar un zarpazo a la Liga en el Sánchez Pizjuán y meter presión a un Atlético de Madrid que mañana recibe al Deportivo. Un triunfo culé aumentaría momentáneamente la distancia entre ambos a 15 puntos. Además, si los azulgranas no pierden tendrían a tiro el récord de la Real Sociedad, que en la temporada 1979-80 permaneció invicto 38 partidos.

Será el pistoletazo de salida para ambos equipos en una carrera en la que deberán disputar siete trascendentes partidos en tres semanas (cuatro de Liga, dos de Champions y la final de la Copa del Rey). Y si superan a Roma y Bayern en los cuartos de final, el maratón proseguiría con dos partidos por semana hasta mediados de mayo.