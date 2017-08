Sergio Ramos no se cansa de ganar

El capitán del Real Madrid ha destacado la «importancia» de comenzar la temporada ganando un título como es la Supercopa de Europa ante el Manchester United. En un partido en el que «se ha impuesto el fútbol», añadiendo que los blancos han sido «superiores» y que no se cansa de ganar trofeos con el conjunto blanco, además de elogiar la gestión de «escándalo» que realiza Zidane con el vestuario.

«Ojalá nunca me canse de ganar. He ampliado el museo en casa porque hay alguno que otro, pero no me canso de ganar»,ha destacado el capitán madridista a beIN Sports tras conseguir la cuarta Supercopa de Europa para el Real Madrid.

En cuanto al partido, el central español ha afirmado que sufrieron «un poco más» ya que con «el resultado a favor» el rival «tiene menos que perder». «Nosotros, quizás, estábamos un poco más cansados, pero hemos sabido sufrir y saber estar juntos. Hemos sido superiores en casi todo el partido salvo los últimos minutos», ha explicado el defensa.

«Es importante empezar ganando un título frente a un buen equipo que ha hecho todo lo posible para llevarse la victoria. Creo que hoy se ha impuesto el fútbol, el buen juego y el sacrificio. Contento por poder celebrar el primer título, es la mejor manera de empezar», ha añadido el '4' blanco.

Por último, Sergio Ramos ha valorado la ausencia de Cristiano Ronaldo en el once inicial del Real Madrid, afirmando que cada jugador tiene un «rol distinto, pero igual de importante», alabando la gestión que realiza Zidane con el vestuario.

«Que viniese Cristiano siempre es positivo, con mucha experiencia. Cuando salta al campo marca la diferencia. Mantener siempre al equipo compacto y al equipo unido, salga quien salga, es la clave del éxito, y la verdad que 'Zizou' lo maneja de escándalo», ha concluido.