Sergi Roberto: «Me he tirado con todo y ha entrado, soy feliz»

Sergi Roberto era la viva imagen de la felicidad. El lateral, que empezó en el banquillo, consiguió el gol que daba el pase a los cuartos de final en la prolongación. Fue un tanto de fe de un Barcelona que nunca bajó los brazos incluso tras el gol de Cavani. El canterano, fue el futbolista más buscado tras el partido y sus compañeros no dudaron en abrazarle e interrumpirle mientras atendía a los medios de comunicación.

«Yo me he tirado con todo, no sé si estaba en línea pero estoy muy contento. Era muy complicado porque teníamos que meter tres pero todo el trabajo ha sido muy bueno», explicó el futbolista nada más acabar el partido. Sergi Roberto añadió: «En París estábamos muy jodidos pero sabíamos que este equipo podía y con al ayuda de la afición lo hemos logrado. Si algo ha demostrado este equipo es que está hecho para esto. Ahora a celebrarlo».

Luis Enrique también era la viva imagen de la alegría y pudo comprobarse tras su celebración. El técnico, que en la previa había asegurado que eran capaces de marcar seis goles, se lo dedicó a la afición. «No creo que nadie haya dejado de creer. Creo que el equipo ha estado espectacular en todos los aspectos. Hemos asumido muchos riesgos. Hoy nos ha tocado a nosotros reirnos», explicó el asturiano.

El entrenador, casi sin voz, añadió: «En cuanto a emoción e intensidad y levantar la eliminatoria en cinco minutos puede que sea uno de los partidos más espectaculares. Son cosas que le vienen muy bien al equipo y al club y más después de lo que sucedió en París y las consecuencias que tuvo aquel partido». Luis Enrique apunto que el Barcelona se había clasificado por una cuestión de creencia: «La clave ha sido la fe que tenia el equipo. Con 3-1 era una eliminatoriua claramente perdida pero lo hemos intentado hasta el final. El sexto gol lo ha metido hasta el culé más alejado del mundo». Y bromeó sobre su celebración: «Me he dejado los meniscos en el Camp Nou pero ha merecedo la pena. Por todos lo que han tenido fe desde que perdimos en París. Está dedicado a ellos».

Iniesta tambiérn compareció tras la remontada y se mostró exultante. «El momento es espectacular después de cómo ha ido todo. El fútbol tiene estas cosas, después de todo lo que se dijo tras la derrota en París. Hemos ganado mucho crédito», apuntó. El capitán resaltó que «aunqeu uno sabe lo que tiene que hacer a veces la mente se pone en lo peor». Y diseccionó el partido: «Ellos han hecho un panteamiento ultraconservador pero hemos conseguido lo imposible. Nos valían muy pocos resultados y uno de ellos era un 6-1. Como dijo el mister, en aquel partido de París fue todo mal y en Champions los equipos son muy buenos y te penalizan mucho. Fue un varapalo y lo teníamos muy marcado. Siempre queda una esperanza y a ella nos hemos agarrado. Seguimos vivos en las tres competiciones».

Pique no dejó indiferente a nadie con sus declaraciones. «Mucha gente nos ha querido enterrar, como Sacchi y otros. Tengo mucho respeto por ellos y alguna vez caeremos pero todavía no. La afición ha creido mucho más que esa gente que tradicionalmente no cree en nosotros. En los hospitales de Barcelona, que dentro de nueve meses contraten enfermeras que va a haber muchos nacimientos».

Neymar marcó dos goles y estaba también muy contento por su aportación y la clasificación para cuartos de final. «Si antes del partido creíamos en ello, ahora mucho más. Cuando ellos han hecho el gol nos ha dado un bajón porque estábamos cerca de la clasificación pero ha sido un palo. Luego ha venido el penalti, que era una esperanza para nuestros objetivos y el gol de Sergi Roberto». El brasileño estaba confiado en la remontada: «Un equipo como el Barcelona puede hacer de todo y puede remontar. Podemos hacerlo todo. Antes del partido no teníamos miedo. Perdimos en París y aquí jugábamos sin responsabilidad, con alegría. La vuelta de París no fue fácil pero poco a poco hemos vuelto a estar bien. Estábamos locos para que llegara este día y volver a jugar ante el PSG». Finalmente, Neymar reconoció que «este es el mejor partido que he jugado, por la historia y por el resultado. Estoy en un momento muy bueno. Aquí estoy muy feliz».

También Josep Maria Bartomeu estaba feliz. «Será un partido recordado para siempre. Ha sido increíble cómo han jugado este partido. Desde París ya pensamos que había tiempo suficiente para prepararnos. Hemos creído siempre en la remontada. Ya estamos en cuartos, que era el objetivo».

Unai Emery, tocado

Emery compareció ante la prensa y reconoció la superioridad del Barcelona, aunque también valoró la actuación del árbitro. «En muchas fases del partido no hemos estado a la altura, nos ha faltado personalidad y eso nos ha penalizado. Sobre todo en el primer tiempo. Hemos concedido muchos metros al rival. En la segunda parte hemos reaccionado bien pero ahí ha entrado el árbitro, que ha pitado dos penaltis a favor de ellos», empezó comentando.

El entrenador del PSG reconoció que «ha sido muy duro y hemos perdido una oportunidad. Las oportunidades se van pero luego vuelven a venir. Estamos en disposición de seguir creciendo». Finalmente añadió: «En el primer tiempo hemos tenido miedo porque hemos concedido mucho al rival. El primer penalti condiciona. Cuando teníamos que sentenciar el partido a nuestro favor, las decisiones han influido».

