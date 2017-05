El sentido mensaje de Marc Bartra tras el atentado de Manchester

Las reacciones tras el brutal ataque terrorista de Manchester recorren hoy todo el mundo. Una de las más especiales ha sido la de Marc Bartra, futbolista del Borussia Dortmund, que ha compartido un emotivo mensaje a través de su cuenta en Instagram.

El exfutbolista del Barça, que reflexiona en su texto sobre este tipo de sucesos cada vez más habituales, lo hizo con mucho sentimiento. No obstante él mismo sufrió las consecuencias de un ataque con bomba sobre el autobús de su equipo, que le hizo pasar por el quirófano y perderse buena parte de la recta final de la temporada.

En qué mundo vivimos? Qué está pasando...?

What world do we live in? #WeStandTogether ‚öęÔłŹ pic.twitter.com/LwmX4WpRzU