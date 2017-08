El futbolista turco Arda Turan ha asegurado que está dispuesto a seguir jugando con la selección de su país, apenas dos meses después de anunciar que dejaba el combinado tras un incidente en el que agredió a un periodista.

«En caso de que el entrenador me vea capacitado, desde ya me pondré de nuevo la camiseta nacional y me sentiré, como siempre, honrado», ha anunciado el jugador del Barcelona en su cuenta de la red social Twitter.

Turan anunció el pasado 8 de junio que dejaba de jugar con el combinado turco después de haber agredido e insultado a un periodista durante un vuelo comercial.

Durante ese incidente profirió también insultos contra el presidente de la Federación de Fútbol turca, Yildirim Demirören, aunque asegura que luego le pidió perdón por teléfono.

Ante la petición del directivo de que pidiera disculpas públicas por su comportamiento, Turan aseguró que prefería irse antes de disculparse.

Ahora, Turan asegura que uno de los motivos de su cambio de decisión es el afecto y la reconciliación que le ha ofrecido el propio Demirören.

También el nuevo seleccionador nacional, Mircea Lucescu, ha tenido un comportamiento amable con él, explica Turan.

Aunque Arda Turan es uno de los futbolistas más admirados en Turquía y formaba parte de la selección desde 2006, la prensa turca condenó su actitud de forma unánime.