La selección femenina golea a Finlandia

La selección española femenina de fútbol firmó una inmaculada fase de clasificación para el Europeo de Holanda del próximo año al lograr su octavo triunfo en otros tantos partidos ante Finlandia en Leganés (5-0).

Cumplió el objetivo el conjunto de Jorge Vilda, que un año y dos días después de relevar en el cargo a Nacho Quereda zanjó una previa perfecta, en la que ha ganado todos los partidos, con 39 goles a favor y tan solo dos en contra.

Curiosamente las centrales Marta Torrejón e Irene Paredes fueron las que certificaron el éxito con sus tantos antes de las dianas finales de Amanda Sampedro y Jennifer Hermoso.

El planteamiento de salida fue el previsto. Finlandia, que se jugaba todo para tratar de acabar segunda, partió ambiciosa. Presionó y acosó a la Roja, que no se sintió cómoda sobre el césped de Butarque. A las pupilas de Vilda les costaba un mundo hilvanar juego. El partido, como estaba anunciado, distaba tremendamente del paseo ante Montenegro de la semana pasada.

El cuadro nórdico es mucho más potente. Además, se le unía la necesidad -sin tener que mirar el resultado de Portugal en Irlanda- de cuanto menos no perder para acabar segundo y acceder a la fase final o a la repesca. El sueco Andrée Jeglertz, técnico del equipo finlandés, ordenó intensidad máxima y presión. Y estuvo a punto de darle sus frutos, porque al control del partido se le unió una gran ocasión al cuarto de hora que abortó Lola Gallardo.

Pero a Finlandia se le fue acabando el gas a la par que España amainó la ambición de su rival y consiguió asentarse, acoplar las novedades en el once y comenzar a desplegar su fútbol habitual. Vero Boquete, que salió en esta oportunidad como la referencia ofensiva, no tocó balón hasta los 19 minutos. Todo un síntoma. La máxima goleadora española con ocho dianas no había visto el balón. Cuando lo vio efectuó el primer disparo español.

El despertar del conjunto de Vilda era patente. Ni siquiera la velocidad de Engman, Franssi y Sallstrom mermaba un ápice el plan marcado por el técnico del conjunto español, que consiguió abrir la cuenta por medio de la defensa Marta Torrejón, quien remató dentro del área un balón suelto tras un barullo producido después de un lanzamiento de falta de Vero Boquete. Acusó el tanto el conjunto finlandés y asentó todavía más a España, que manejó la situación sin alardes pero con la solvencia de un equipo en crecimiento que cada día va a más a la espera de encontrar el mejor nivel en la gran cita continental.

El descanso reavivó el afán de Finlandia, que volvió a presionar a España tras el intermedio y de nuevo tuvo ocasiones para marcar, pero entre la falta de puntería y Lola Gallardo sus ilusiones se fueron al traste. Kemppi irrumpió para acompañar en ataque a Sallstrom en lugar de Franssi y casi marca pese al buen trabajo de Irene Paredes y Marta Torrejón. Vilda también decidió fortalecer la medular con Virginia Torrecilla y ahí fue el principio del fin de las finlandesas. España recompuso su juego de nuevo y volvió a mandar y a llegar al área rival. Fruto de ello llegó un tanto anulado a Amanda Sampedro por un presunto fuera de juego y justo después el 2-0 de penalti sobre la misma jugadora del Atlético que transformó Irene Paredes.

La nueva zaguera del París Saint Germain puso la guinda a su gran actuación y a la de la selección con un preciso remate de cabeza a la salida de un córner, un broche estelar para un conjunto que cada vez ejerce más de equipo grande que cerró el marcador al borde del final con una nueva pena máxima que transformó Amanda Sampedro y una diana en la prolongación de Jennifer Hermoso. A Finlandia todo se le ponía negro, porque para colmo en Dublín Portugal ganaba a Irlanda (1-0) y le arrebataba la plaza en la repesca de clasificación para el Europeo.