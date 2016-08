Julen Lopetegui mostró máximo respeto al trabajo realizado por Vicente del Bosque y, a horas de su estreno como seleccionador español, admitió que, entre los retoques que desea introducir, tiene presente ser «un equipo agresivo y ordenado».

«No se trata de dar con una tecla, sino reconocer primero el potencial que tenemos y creer en lo que este grupo tiene para crecer, luego ordenados, estamos en una idea futbolística y hay que desarrollarla de la mejor manera posible y mejorar como equipo. Es lo que uno quiere como conjunto», explicó.

«Queremos ser capaces de manejar los partidos como más nos convenga cada momento. Tenemos un equipo con condiciones individualmente muy claras, que se siente cómodo con la pelota, pero eso no significa que no queramos ser un equipo agresivo y ordenado que pelee las segundas bolas. Somos un equipo que queremos potenciar las buenas cosas individuales que tenemos», añadió.

Pidió Lopetegui a sus jugadores, en una comparecencia que dio con los capitanes Sergio Ramos, a su derecha, y Sergio Busquets, a su izquierda, que se aislen de todo lo que venga del exterior y se centren en una fase de clasificación muy dura al Mundial 2018.

«Si algo tengo claro y el equipo también, es que tenemos que poner el foco en lo que podemos controlar, lo que los jugadores hacen en el campo y en los entrenamientos. Su actitud y entusiasmo ha sido fantástico. Todo lo demás forma parte del entorno que no podemos controlar», aseguró.

Pese a que los penaltis se convirtieron en una losa en la parte final de la etapa de Del Bosque, Lopetegui admitió que es lo que «menos» le preocupa en este momento, pero dejó claro que los jugadores sabrán quien los tiene que chutar.

Pese a la dificultad de su estreno ante un rival como Bélgica, Julen destacó la belleza del duelo y el escenario. «Es un partido precioso entre dos grandes equipos y en un escenario memorable, el antiguo Heysel, ahora Rey Baldunio. Esperamos que el espectáculo esté al acorde de los dos equipos. A Bélgica ha llegado Roberto, llevan tiempo sin perder en casa, su nivel es grandísimo y eso nos hace motivarnos».

Dedicó elogios al español Roberto Martínez, que debuta también como seleccionador. «Es amigo mío y tiene mi admiración porque ha conseguido hacer una carrera en Inglaterra y eso es difícil y muy meritorio. Está aquí porque tiene cualidades de sobra para dirigir a la selección belga y le deseo mucha suerte desde mañana».

Respecto al grupo de España, Lopetegui no lamentó encarar en octubre dos partidos decisivos ante los rivales más duros, Italia y Albania, a domicilio. «No nos podemos parar ni un segundo a lamentarnos ni a pensar lo que es. Tenemos dos partidos complicados fuera de casa y hay que dar todo lo posible de nuestro parte, hacer lo que tenemos que hacer en el tiempo de acción con los jugadores en esos partidos y dar lo mejor de nosotros mismos».

«Este equipo ha logrado hitos históricos para el fútbol español y mundial, los últimos campeonatos no se han dado las circunstancias pero no significa que no haya tenido sus ocasiones ni haya estado trabajado tácticamente. Creo que tengo que dar lo que el equipo quiere y mejorar como todos los equipos. Es lo que he transmitido a los chicos desde el principio, respetando la esencia del jugador español», sentenció.