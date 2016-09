Diego Costa, irremediablemente, siempre da de que hablar. Esta vez es noticia por su calentón en Bruselas, en donde dijo que no se le valoraba igual por no ser español de cuna tras el triunfo de la selección contra Bélgica. «No hago las mejores cosas, pero si fuera jugador del Madrid o Barcelona se diría que he hecho un gran partido, pero como no soy español... He hecho un buen partido, aunque no haya marcado, y creo que ha sido mi mejor partido con la selección. Muchas veces la lío pero otras veces con un poquito montáis una tempestad», apuntó Costa al término del choque. Completó un gran encuentro, aunque le faltó el gol, una deuda que perdura. Con todo, el equipo le contento.

«Con Diego Costa he coincidido poco, pero lo veo igual que siempre, lo veo alegre y haciendo lo mismo con los compañeros. Creo que no le pasa nada», declaró Vitolo, titular ante los belgas y encantado con el rendimiento de Costa en ataque. En la misma línea se manifestó Jordi Alba. «Respeto todas las opiniones. Él sabrá por qué lo dice. A mí no me parece ni bien ni mal. Los compañeros estamos con él, es importante, nos da mucho y si mete gol o no es lo de menos. Hace un trabajo excepcional y estamos contentos por como trabaja con la selección», confesó.

«Cada uno opina como quiere. Me pueden parecer injustas muchas cosas pero esto forma parte del fútbol y hay que aceptarlo. Como mejor se defiende es jugando como ayer, que hizo un partidazo. Uno se tiene que sentir bien con lo que hace y a mi entender, y al del resto de la selección, hizo un partidazo, aunque no metió, que es lo de menos», aportó.

Al igual que Vitolo, Alba ve a Costa muy bien en el grupo. «Yo lo he visto igual. Siempre que ha venido ha trabajado mucho. No hay que dar más vueltas a las declaraciones. No hemos hablado del tema. Está bien como está y es bueno para nosotros el trabajo que hace», manifestó.

El lateral izquierdo del Barcelona se mostró contento por la victoria en el último partido amistoso ante Bélgica, en un choque que supuso el debut en el banquillo de Julen Lopetegui. «El equipo salió con intensidad, con jugadores nuevos y con mucha ilusión por empezar una nueva etapa. Se vio que el equipo jugó muy bien, defensivamente se puso ganas, y estuvo compacto», apuntó.

Por su parte, Vitolo está entusiasmado con su presencia en el combinado nacional. «Salieron muy bien las cosas. Desde el minuto uno fuimos a por todas y estoy contento por las sensaciones que dejó el equipo. Estoy contento por la confianza que me ha dado Julen y trabajando fuerte para cuando llegue la posibilidad quedarme aquí», confesó Vitolo.

«Solo me ha dicho que juegue como en el Sevilla, que me ponga de extremo derecho. Yo estoy contento por la confianza que me da y si me dice que me ponga de portero encantado, porque uno cuando viene aquí lo hace encantado», concluyó.