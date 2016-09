Diego López, nuevo guardameta del Español, habló con El Partidazo de Cope sobre su regreso a la Liga española y también de su paso por la selección, donde reconoció sus problemas con Vicente del Bosque, que dejó de convocarle para la selección justo antes del Mundial de Brasil: «Con Vicente estoy muy agredecido porque me llevó a la selección durante año y medio. Luego pasaron cosas raras en mi etapa en el Real Madrid y hubo una falta de entendimiento. Me pareció más una cuestión a nivel personal que profesional. Yo era titular en el Real Madrid, lo estaba haciendo bien y era normal que sonara para la Selección pero Del Bosque me obviaba hasta para nombrarme».

«Con Del Bosque estoy agradecido, pero el trato no era igual»

Pese a aquellos problemas, Diego López confía en poder solucionar sus problemas con el exseleccionador: «Espero que podamos comer o cenar algún día, aclarar posturas y nos riamos de todo esto porque lo que queda de todo esto es que estoy muy agradecido porque me hizo debutar con España y ser internacional».

También valoró la salida deÍker Casillas del equipo nacional, un hecho que considera «normal»: «Ha sido un jugador que ha dado mucho a la selección, pero es una cuestión de respetar al entrenador que ha decidido convocar a otros jugadores que lo merecen. El jugador tiene que entrenar y poca cosa más».