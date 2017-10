Segunda B La tormentosa temporada del Peña Sport, el equipo que lo ha perdido todo Con uno de los presupuestos más bajos de Segunda B, el equipo navarro continúa sin conseguir sumar ni un solo punto

J. A. M.

@JorgeAbizanda 30/10/2017 08:27h

Lo que en otra situación hubiera supuesto simplemente la pérdida de tres puntos, la derrota del pasado en Barakaldo (2-0) resultó un duro mazazo para el Peña Sport. Después de once jornadas de Liga, el conjunto navarro siendo el único club de Primera, Segunda y Segunda B que sigue sin poder puntuar.

El Peña Sport, uno de los conjuntos con menor presupuesto de Segunda B, está sufriendo un tormentoso regreso a la categoría de bronce, en la que no consigue romper la racha de derrotas que le acompaña desde la primera jornada. Con un grupo de futbolistas jóvenes y la presencia de un ex de Primera, Valdo, el club navarro está viendo una pesadilla en el inicio de campeonato. El sábado, en la visita al Barakaldo, encadenó ya once partidos seguidos sin conseguir sumar ni un solo punto. La moral, sin embargo, continúa alto.

David Ruiz comenzaba la temporada en el banquillo del equipo de Tafalla, pero era destituido al término de la décima jornada tras la derrota en el estadio San Francisco ante el CD Vitoria (1-2). El burgalés Rodrigo Hernando, de 35 años, tomaba el relevo, pero este sábado, sin apenas tiempo para conocer a sus jugadores, tampoco no conseguía dar la primera alegría a la afición del Peña Sport.

A pesar de esta pésima racha de resultados, el Peña Sport sigue demostrando la extraordinaria deportividad que ya exhibió la pasada temporada en el playoff de ascenso y que le llevó a ganarse el cariño de la afición del Castellón. Después de la derrota en Barakaldo, el cuadro navarro no dudó en felicitar, como hace siempre con sus rivales, a su rival por la victoria.

Muchas gracias a @barakaoficial por lo bien que nos han tratado. Suerte en la liga, nos vemos en Tafalla. 🔵⚫️ — Peña Sport FC (@PenaSportFC) 28 de octubre de 2017