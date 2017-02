Así salvó la vida el togolés Kone a un guardameta rival

Francis Koné, jugador del Slovacko, se convirtió este fin de semana en el gran protagonista de la liga de la República Checa por su rápida reacción para salvar la vida al guardameta del Bohemians, Martin Berkovec, después de que quedara inconsciente en un lance del partido que disputaban ambos conjuntos.

El meta se tragó la lengua después de sufrir un brutal golpe con su compañero Krch en una salida de su área. Una acción que pudo acabar en tragedia de no ser por el internacional togolés Koné. El delantero del Slovacko se percató inmediatamente de la gravedad de la situación al ver convulsionar al portero y no dudó ni un segundo en comenzar con celeridad las maniobras de primeros auxilios. El jugador le retiró la lengua a su rival para que no se la tragara y lo colocó de costado para que pudiera respirar.

Los médicos de ambos equipos apenas tardaron unos segundos en llegar para atender al guardameta, que fue evacuado en ambulancia a un hospital, pero el gesto del delantero permitió no tener que lamentar un hecho más grave. Una intervención que el propio meta y miles de aficionados reconocieron al jugador de Togo.