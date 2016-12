El consejero delegado del Valencia Anil Murthy recalcó que fue "una gran sorpresa" la dimisión repentina de Cesare Prandelli como técnico y lamentó la decisión tomada por el italiano, que no necesitaba "excusas" porque estaba 'avalado' por haber ganado sólo seis puntos en tres meses. "Estuve con Prandelli 24 horas antes reunido en Paterna hablando de fichajes, por lo que fue una gran sorpresa saber ayer viernes que había decidido abandonar el barco, una semana antes de que el mercado se abriera. ¿Qué hacemos? ¿Le detenemos? ¿Ponemos el mundo al revés para convencerle?", indicó Murthy en rueda de prensa.

Así, "dado el delicado momento" el que se encuentran deportivamente su "primera reacción" fue intentar evitar la marcha del técnico, pero que "tras respirar profundamente", cambió de opinión. "¿Qué tipo de persona espera que club garantice cinco fichajes de 26 años una semana antes de que el mercados se abra? ¿Qué tipo de persona con tantos años de experiencia decide que no puede hacer más para mejorar el rendimiento?", se volvió a preguntar el directivo. "La respuesta fue clara: una persona que no tiene soluciones que ofrecer, que ha decidido que este desafío no es para él, que se ha dado por vencido, que quiere marcharse y busca excusas. Pero no hay excusas, no son necesarios, ha ganado seis puntos en tres meses", agregó.

Por otro lado, Murthy es "optimista" respecto a la plantilla y elogió a Voro. "Le admiro, ha dado un paso al frente y le doy las gracias", confesó. "La prioridad ahora es la unidad y la estabilidad de la plantilla, a la que el club va a apoyar. Suso García Pitarch va a continuar su trabajo", aseveró. El consejero delegado del club recalcó que ha tenido "comunicación directa desde las cuatro de la mañana" con Peter Lim e insistió en que "ahora es el momento de trabajar". "No había un plan pensando en que el mister se va el 31, el plan era que Prandelli estaba con nosotros", recordó. "Suso va a intentar todos los días reforzar el equipo. La prioridad es la plantilla y Voro, el martes tenemos partido de Copa con Voro, Lim me ha dicho que lo más importante es la plantilla. Poco a poco vamos a digerir que Prandelli no está con nosotros", sentenció Murthy.

Voro, confirmado para el resto de la temporada

El director deportivo del Valencia, Suso García Pitarch, afirmó que la idea del club es que Salvador González "Voro" coja al equipo y lo entrene, aunque sin marcar plazos sobre el tiempo que estará al frente de la plantilla. Así lo indicó en una rueda de prensa convocado un día después de la dimisión de Cesare Prandelli como entrenador del Valencia y que tuvo lugar en la ciudad deportiva de Paterna, donde Voro ya dirigía la sesión preparatoria del equipo.

"Nadie me ha puesto plazos, ni me han dicho que busque entrenador. Mientras tenga fuerzas y quiera puede ser el técnico", dijo García Pitarch, quien también admitió que se había pensado en Curro Torres, entrenador del filial, para dirigir al equipo. "Ambos están capacitados, pero Voro esta más vinculado a la plantilla y tiene más experiencia en este tipo de situaciones", prosiguió. También explicó la cronología de la marcha de Prandelli y señaló que hace dos días hubo una conversación con la presidenta del club, Layhoon Chan, en la que se plantearon diferentes posiciones y en la que como director deportivo puso su cargo a disposición del club y la presidenta rechazó su salida.

"Tras el entrenamiento del viernes, el técnico me dijo que quería de inmediato cinco jugadores experimentados, de más de 26 años, y me habló de posiciones, no de nombres: un delantero, dos medios centro, un lateral izquierdo y, finalmente, un central tras las lesiones de los últimos días", explicó. "Le dije que ahora, en función de las exigencias del 'fair play' financiero, solo podría elegir uno y me dijo que si no venían todos cuanto antes, se iba esa misma tarde", continuó. Para García Pitarch, la situación iba más allá de ser un asunto del director deportivo y puso a Prandelli en contacto con el consejero Anil Murthy, con el que cerró su salida.

Al tiempo García Pitarch presentó su dimisión por "responsabilidad", pero la presidenta -Layhoon Chan- no la admitió y le señaló que también por responsabilidad debía quedarse y a continuación afirmó que también por el mismo motivo, debía seguir en el cargo. "No es el momento de que los valencianistas se quiten la camiseta y renieguen del escudo. Es el momento de expresar sentimientos y quejas porque el equipo no es ni de Prandelli, ni de Layhoon, ni de Suso, ni de Lim. Necesitamos que se apoye al club", indicó.

Explicó que Prandelli les indicó que sus ayudantes no compartían su opinión y querían quedarse en el Valencia porque la decisión era individual, pero añadió que esta mañana han hablado con ellos y se ha empezado a negociar su desvinculación de la entidad. Respecto a la llegada de Simone Zaza u Obi Mikel, indicó que hay un nuevo escenario con la llegada de un nuevo entrenador. "Zaza, si quiere, tiene las puertas abiertas, y Obi MIkel escuchó mi propuesta y me dijo que lo pensaría", señaló al tiempo que dijo que la idea inicial sobre el fichaje de Nicola Maksimovic era para el mes de julio.

"Ahora empieza todo un poco de cero y habrá escuchar la opinión de Voro", añadió el director deportivo del Valencia, quien señaló que había visto a la plantilla responsabilizada. "La propiedad de las acciones es una cosa y el sentimiento, otra, El valencianismo no se acaba ni se acaba ni hoy, ni mañana", indicó García Pitarch, quien no respondió sobre el papel que debe jugar un director deportivo en un club. Pese a ello señaló que el día que compre el Vallbonense -el equipo de su pueblo-, el director deportivo decidirá sobre lo deportivo.