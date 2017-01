El rotundo mensaje de Lionel Messi al club

Leo Messi ha roto su silencio para mandar un mensaje muy claro al entorno del Barcelona. El futbolista ha comunicado que quiere seguir en el club azulgrana, que está abierto a la renovación pero todo depende de Josep Maria Bartomeu. Es lo que se desprende de las palabras del argentino en una entrevista concedida a la revista ‘Coach’. «Siempre he dicho que el Barcelona me ha dado todo y estaré aquí tanto tiempo como quieran». Dentro del contexto ‘tanto tiempo como quieran’ se entiende que dependerá de la oferta que aún no le han trasladado y de las declaraciones que se vayan produciendo estos días.

No hay que olvidar que en las últimas semanas se han producido una serie de hechos que han enrarecido el proceso de continuidad de la Pulga. Primero fue el CEO del club, Óscar Grau, el que apeló al sentido común a la hora de afrontar la renovación, palabras que molestaron al futbolista y a sus compañeros de vestuario, como demuestra que Luis Suárez le censurara públicamente horas después. Pere Gratacós fue el siguiente al opinar sobre el juego de Leo, lo que le costó la destitución fulminante en un intento del club de ejemplarizar y frenar declaraciones sobre su estrella. Y finalmente fue el propio presidente el que salió a la palestra para tranquilizar a la afición y asegurar que «no estamos nerviosos con la renovación de Messi».

Ahora ha sido el propio Leo el que ha decidido dar su opinión y dejar claro que no está pensando en salir ni en aceptar ninguna de las propuestas que tiene sobre la mesa de otros clubes, aunque está esperando que llegue la del Barcelona, que está tardando más de lo esperado. La gran motivación que tiene Messi es la de seguir ganando títulos por lo que también espera que el proyecto del club siga siendo ambicioso: «Lo que me motiva es ganar títulos para mi club y mi país. Es por eso que nunca miro atrás. Lo podré hacer cuando esté retirado, pero ahora se trata de conseguir más éxitos».

Con Cristiano «hay un respeto mutuo»

Al margen de su renovación, Messi también abordó otros temas en la entrevista como la competencia con Cristiano Ronaldo, al que elogia por su competitividad: «Hay un respeto mutuo. Le veo como un gran jugador que ha logrado grandes cosas. Sin embargo mi motivación siempre ha sido hacer las cosas bien en el Barça y en Argentina para los fans». La conexión con sus compañeros de la MSN también fue abordada por el argentino: «Trabajamos muy duro en los entrenamientos para que luego pase lo que pasa en los partidos. Además, tenemos una conexión natural entre nosotros, buena amistad más allá del fútbol y eso ayuda».

El futbolista admitió que «odio perder. No sólo me afecta durante unas horas después del partido. No soporto el sentimiento de perder. ¿De qué sirve un gol brillante si no ganas?». Y habló de dos entrenadores que ha tenido: «Frank Rijkaard me dio la primera oportunidad. Tenía que confiar en mí para entrenar con el primer equipo para luego jugar mi primer partido. Él empezó todo para mí. ¿Guardiola? Es un muy buen entrenador y se adaptará a la liga, estoy seguro que tendrá éxito».