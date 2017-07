Rosell confiesa haber cobrado medio millón de euros de Qatar

Sandro Rosell reconoció su relación con Qatar y con la candidatura del país asiático al Mundial de 2022 y así lo declaró ante la Guardia Civil y los especialistas de la UDEF el pasado 24 de mayo, día en le que fue detenido acusado de blanqueo de capital. Según el diario digital Crónica Global, el ex presidente del Barcelona admitió haber mantenido contactos con Qatar y haber percibido comisiones por la venta de derechos audidovisuales de la selección de Brasil.

Según publica el citado portal digital, la Guardia Civil cuestionó a Rosell sobre relación que mantenía con la candidatura de Qatar, que pretendía organizar el Mundial 2022. En el interrogatorio, que se produjo en la comandancia del cuerpo, el empresario explica que como persona física comenzó a desarrollar el plan estratégico juntamente con la empresa IMG dos años antes de la adjudicación del Mundial. Según Rosell, las funciones que acometía consistían en reunirse con los directores de los proyectos del Comité y elaborar un plan estratégico de actuación. El empresario percibió medio millón de euros por los dos o tras años que aconsejó a Qatar. No obstante, Rosell aseguró no poder aportar ninguna documentación sobre los trabajos elaborados porque no guarda copia de nada y así se comunicó a la Guardia Civil.

Las comisiones que cobró de la selección brasileña por la organización de diversos partidos amistosos también fue uno de los temas que se abordaron en la declaración del expresidente azulgrana. Rosell justifica los millones que cobró de la Confederación «por la prestación de servicios de agencia que incluía ocuparse de que el partido en cuestión se realizase. Las funciones eran negociar el contrato entre la empresa ISE, que era la promotora, y la Confederación Brasileña de Fútbol y, más tarde, trabajar y ocuparse de que el partido se realizara".

En esta declaración, Rosell acaba reconociendo que no las declaró inicialmente a la Agencia Tributaria, pero que luego regularizó la situación. «No declaré esos ingresos en su momento pero en la inspección de Hacienda que realizaron en 2013, sobre los años fiscales, 2009, 2010 y 2011, presenté esas ganancias y tributé por ellas», asegura el ex mandatario del club azulgrana en su declaración. La regularización total (patrimonio, ingresos y actividad financiera) le costó 1.400.000 euros, según informa Crónica Global.