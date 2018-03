Fútbol La Roma, obsesionada con Leo Messi «Ni tengo pensado hacerle un marcaje especial pero estoy estudiando cómo frenarle», desveló Di Francesco, técnico italiano

Desde que el sorteo de la Champions emparejó al Barcelona con la Roma en los cuartos de final de la competición, en el equipo transalpino no dejan de pensar en la eliminatoria y, sobre todo, en cómo frenar a Leo Messi, el gran peligro azulgrana para los italianos. Eusebio di Francesco está meditando la táctica a emplear por su equipo en el primer partido, que se disputará en el Camp Nou el miércoles de la próxima semana

«Creo que hay que detener a todo el equipo, formado por los mejores jugadores del mundo. No tengo previsto una marca especial para Leo Messi. De todas formas, estudiaré algunas medidas para frenarlos. Se trata del mejor jugador del mundo y tendrá una atención especial. Es un gran desafío», ha explicado el entrenador de la Roma en una entrevista concedida a Sky Sports. Di Francesco asegura que está pendiente del Barcelona pero también muestra un discurso prudente y prefiere centrar su atención en el encuentro de la Serie A que deben disputar este fin de semana, ante el Bolonia, que es importante en sus aspiraciones de clasificarse para poder disputar la Champions la próxima temporada. «El Barcelona está en nuestra mente, pero tenemos que pensar en primer lugar en Bolonia, un reto importante para mantener la tercera posición. Contra el Barcelona jugaremos partidos que nos darán satisfacción, vamos a afrontarlo con el deseo de hacerlo bien. Vamos a afrontar esta eliminatoria con respeto, pero no con miedo», seguró el preparador, que asume el papel de favoritos de los azulgranas.

Di Francesco también aseguró que piensa ser fiel a su estilo y no planteará un partido en el que renuncia al ataque. El técnico fue cuestionado sobre las posibilidades de imitar el planteamiento de José Mourinho cuando entrenaba al Inter en la temporada 2009-10. Entonces, el portugués planteó un duelo conservador y logró eliminar al Barça de Pep Guardiola en las semifinales. «No creo que juguemos así. No tenemos que perder nuestra identidad. Incluso si retrasamos nuestra posición en el campo debido a su gran calidad, no podemos confiarlo todo a esperar en nuestro campo, debemos intentar entrar en el suyo», aseguró el preparador italiano. Finalmente aseguró que el choque de Champions «es un desafío y estamos satisfechos y felices de jugar allí, pero no iremos a dar un paseo». Finalmente recordó que este próximo mes de abril es trascendental para sus intereses: «Comienza un período crucial para la temporada de la Roma. En 22 días, tenemos siete partidos fundamentales, creo que es un momento delicado e importante de la temporada».