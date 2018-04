Champions League La Roma confía en el milagro «¿La remontada? Es normal que sea difícil, pero hay que creer en ello», asegura Di Francesco

SERGI FONT

Actualizado: 09/04/2018 18:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Roma afronta el partido ante el Barcelona con la obligación de remontar un 4-1, algo muy complicado, ya que nunca en su historia europea han remontado tres goles de diferencia. Eusebio Di Francesco es consciente de la gesta que tienen que realizar pero no tira la toalla y asegura que si quieren eliminar a los de Valverde deberán ser mucho más efectivos de cara a portería.

«Siempre hay una gran responsabilidad, porque siempre debemos dar lo mejor para los seguidores: aún más mañana, porque tenemos que redimirnos después de que el 4-1 de la ida. Los aficionados deben ser nuestra arma extra, queremos arrastrarlos», empezó comentando el técnico italiano en un intento de animar a los suyos y convencerles de que la remontada es posible. «Es normal que la remontada sea difícil, pero hay que creer en ello. Es obvio que tenemos que intentarlo, incluso si nos enfrentamos a un jugador que dijo que no estaba en su mejor momento y que hizo un hat-trick el otro día. Tendremos que intentar, como lo hicimos en el partido de ida, cerrar las líneas de pase», añadió refiriéndose a Leo Messi, que logró los tres goles ante el Leganés.

Di Francesco no quiere pensar aún en el derbi italiano que afrontarán el próximo fin de semana porque prefiere estar centrado completamente en estos cuartos de final de la Champions: «Este partido debe abordarse con los mejores, luego vamos a pensar en el derbi. Debemos tratar de hacer algo importante, dando lo mejor de nosotros para defender estos colores. ¿Por qué no creer en el milagro? Tenemos el deber de intentar dar lo mejor de nosotros mismos», puntualizó, descartando rotaciones. El técnico sabe que buena parte de sus opciones pasan por el estado físico de Nainggolan, que en el Camp Nou no pudo jugar por unas molestias: «Debe arrastrar a sus compañeros y mostrarnos que es un gran jugador, asumir esta responsabilidad. Tiene una calidad impresionante, que no siempre ha demostrado».

Finalmente, se refirió a la mentalidad de su equipo: «La capacidad y la mentalidad se deben construir principalmente en Trigoria. Escucho hablar sobre la mentalidad ganadora, pero aquí has vencido muy poco y en el pasado. Esta se crea a lo largo del tiempo, dando continuidad al trabajo». Y recordó el partido del Camp Nou como ejemplo de las cosas que tienen que mejorar: «En la actitud fuimos buenos en el partido de ida, pero carecíamos de precisión. Este equipo nunca ha perdido y es un ejército, pero Barcelona no se ha construido hoy: la mentalidad se ha creado a lo largo de los años, y esta es su fortaleza».

Nainggolan, sueña con este partido

También valoró la eliminatoria Radja Nainggolan, que espera demostrar a Europa la clase de jugador que es. «Hicimos un gran partido y no tuvimos suerte. Creo que tuvimos buenas prestaciones. Mañana esperamos hacer un buen partido y con la esperanza de hacer algo importante». El centrocampista considera que «en la ida no hubo tanta diferencia. Esperamos cometer pocos errores y aprovechar las ocasiones que tengamos».

Será una noche especial para el futbolista, que considera que la Champions es un gran escaparate. «Jugar este partido es algo con lo que soñaba cuando era un niño. No sé si yo podría jugar en el Barça, pero estoy satisfecho con lo que he hecho a lo largo de mi carrera», comentó. Y se refirió al arbitraje de la ida, que causó en el enfado de la Roma por dos penaltis que le reclamaron al árbitro y que éste no concedió: «Los penaltis de la ida estaban ahí, hablar del árbitro no sirve de nada. Depende de nosotros». Finalmente, elogió la solidez defensiva del Barcelona y la necesidad de aprovechar las ocasiones que se generen: «No sé qué porcentaje de posibilidades tenemos, pero en la ida tuvimos ocasiones para marcar goles. Lo que tenemos que hacer es aprovechar las que tengamos y estar convencidos de que podemos hacerles daño».