Robert Fernández defiende su gestión ante las críticas «Se ha hablado mucho que la secretaría técnica iba sin rumbo, esto no es cierto», explicó dolido ante algunas opiniones

Robert Fernández compareció ante la Asamblea de Compromisarios con un discurso contundente y respondiendo a las numerosas críticas que ha recibido esta temporada. La marcha de Neymar, las llegadas frustradas de Coutinho, Bellerín o Verratti, y los fichajes de futbolistas como Semedo y Paulinho le reportaron reproches a los que ha contestado. También ha repasado las nuevas incorporaciones y las salidas que ha sufrido el equipo este verano. «Se ha hablado mucho que la secretaría técnica iba sin rumbo, esto no es cierto. Ni el presidente ni yo podemos salir cada semana para comunicar lo que estamos haciendo», señaló y valoró los trece movimientos, entre ellos cinco fichajes y tres bajas.

Empezó explicando la llegada de Valverde y el buen resultado que está dando: «Quiero hablar del trabajo hecho desde hace mucho tiempo. Cuando se acaba la temporada ya se está pensando en la siguiente. Detrás de la nueva persona hay el trabajo de muchas personas. Sabemos las dificultades que tenemos. En el mes de marzo, Luis Enrique comunicó que no iba a continuar en el club. El cambio de un entrenador en un equipo de fútbol es una decisión muy difícil y complicado. Trabajamos en esa situación y tuvimos muy claro el enfoque y la persona que queríamos. Las cosas han salido muy bien, ahí están los resultados. Estamos muy satisfechos con Ernesto».

Deulofeu fue uno de los primeros fichajes que se concretaron: «Hacía tiempo que sabía cuales eran las necesidades que teníamos. Deulofeu es un jugador joven, formado en casa. Hemos seguido mucho su etapa en el Milan y en el Everton. Pensamos que las condiciones para incorporarlo eran muy buenas y así lo hicimos». Defendió también la llegada de Nelson Semedo, que acumuló dudas en sus primeros partidos: «Después de la salida de Dani Alves, necesitábamos potenciar esa posición. Llevábamos tiempo buscando ese refuerzo. Su edad fue un detalle muy importante porque teníamos varios jugadores del mismo perfil. Tenemos otro jugador en esa posición que es Sergi Roberto, que también nos puede ayudar en otras posiciones».

También se congratuló del fichaje de Paulinho, otro jugador que ha superado las expectativas generadas: «Del fichaje de Paulinho se ha hablado mucho. Era una decisión muy complicada porque es muy diferente. Traer a un jugador que solo juegue en una posición es difícil que sea titular es por ello que buscamos un jugador que pudiese jugar en distintas posiciones y que tuviera una gran experiencia. Yo siempre estuve muy tranquilo. Pienso que las críticas han sido injustas y me sabe mal que hablen mal de mi grupo de trabajo. Ahora estoy muy contento, es un jugador que está aportando cosas diferentes al equipo y se ha adaptado muy bien».

Tras valorar a Dembélé («es un jugador muy joven, tenemos que estar muy pendientes de su evolución y su formación. Tiene muchas ganas. Pese a la lesión, estoy seguro que volverá más fuerte que nunca»), lamentó la marcha de Neymar: «Fue una salida del equipo que nos hizo mucho daño. Sus formas sobre todo nos hicieron mucho daño. El equipo estaba en una situación difícil. También Tello y Mathieu han sido baja este año».

Robert, que justificó las cesiones de Munir, Douglas, Samper y Marlon para que acumulen minutos y experiencias, analizó el regreso de Thomas Vermaelen, un futbolista que no está entrando en los planes de Ernesto Valverde y que, junto a Arda Turan, todavía no ha jugado ni un minuto esta temporada. «Vermaelen es un gran jugador que desgraciadamente ha tenido muchas lesiones y por ello no es fiable. Creo que hay que darle una oportunidad porque era un riesgo que podíamos tomar. Espero que en su vuelta no tenga más lesiones», señaló tras reconocer que había mantenido largas conversaciones con Valverde para valorar su regreso.

Finalmente, elogió la plantilla actual y aseguró que el equipo está en disposición de pelear por los títulos que disputan: «Creo que es conveniente hablar del equipo. Tenemos el mejor equipo del mundo porque es una realidad. Es así porque lleva muchos años ganando, algo muy extraño que te hace preguntarte por qué es así. Es un gran grupo humano con un núcleo fuerte. Tenemos que intentar trabajar para sacar gente de aquí, de la casa, y luego ir ubicando a la gente de fuera que traen las cosas que no tenemos. Es muy importante tener a Iniesta, Piqué, Busquets y Leo. Tenemos que fomentar esto. El segundo equipo está en Segunda A, y es una gran noticia».