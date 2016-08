Reina: «Es injusto que se diga que solo vuelvo por chistoso»

Pepe Reina cumple hoy 33 años, enfrascado de nuevo en la rutina de la selección española después de dos años sin que se le viera por Las Rozas. Se asumió que su ciclo terminó con el desastre del Mundial de Brasil, pero hay nuevo jefe en la oficina y con él llegan los cambios, agitada como de costumbre la portería de España. Ya no está Íker Casillas, algo puntual según los técnicos, y David de Gea es el titular de Julen Lopetegui porque así lo proclamó a los cuatro vientos, una manera radical de silenciar el ruido. Entonces, ¿qué hacen los otros porteros si ya saben que su sitio está en la banda? Pepe Reina, brillante en el Nápoles y que asume su rol en el combinado nacional, promete batalla y compromiso, la mejor manera de enterrar el chascarrillo que asegura que regresa para hacer grupo. Una apreciación que, visto lo visto en la entrevista, le molesta bastante.

-Poca gente esperaba verle por aquí. ¿Ha sido una sorpresa?

-Para mí no. Tenía muy claro que estando a buen nivel las puertas se iban a abrir. Había cambios, otro entrenador, y tocaba estar preparado. He sido muy cabezón durante toda la carrera y lo voy a seguir siendo. Y haré todo lo posible por venir mucho tiempo.

-¿Le ha beneficiado estar fuera del foco, que se hablara poco de usted y se supiera lo justo de su papel en el fútbol italiano?

-Eso es lo malo. Hay gente que no sabe lo que se hace fuera y no valoran, ni para bien ni para mal. Yo estoy muy a gusto en Nápoles, el año pasado salió muy bueno, me encontré fenomenal y el nivel fue óptimo. A partir de ahí, los cambios hacen que vuelva. Cambio de entrenador, cambio de porteros.

-No hubo ninguna explicación de por qué dejó de llamarle Del Bosque.

-Porque no jugaba, es lógico. Yo entendí perfectamente la decisión, no me molestó. Es que no jugaba, era lo más natural. Yo me fui al Bayern aceptando un rol distinto del que había tenido durante toda mi carrera, que era no jugar. Y quien no juega, no viene a la selección, amigo. Esto es así. En ese momento sí hubiera sido una sorpresa venir.

-¿Le sorprende que Lopetegui dijera de entrada que De Gea es el titular?

-En absoluto. Es su portero titular, es normal. De todos modos, tanto Adrián como yo o los que vengan, no venimos a ser la comparsa de nadie. Vamos a poner las cosas difíciles y a estar preparados por si se nos necesita, pero entiendo perfectamente que apueste por De Gea porque es el presente y el futuro.

-¿Que los roles queden tan marcados, es positivo o negativo?

-Para el que juega es importante, para su tranquilidad. Pero el que juega seguro que piensa: «Joder, cómo están entrenando estos tíos, no me puedo relajar». Yo es lo que busco. En el momento en el que el míster tenga que tirar de mí, estaré a buen nivel.

-¿De Gea es el mejor portero que tiene España?

-Creo que se ha completado mucho como portero. Llegó a Inglaterra siendo un crío y ahora es un hombre. Está cuajando muy buenas temporadas en un club como Manchester. Es presente y futuro, por calidad, por personalidad y por nivel.

-Siempre vivirá con las comparaciones con Casillas.

-¡Pues no sean tan cabrones y dejen las comparaciones! Cada uno tiene su carrera, y hay que estar a muerte con David. Hay que respetar a David y a Íker, que será el que más lo agradezca.

-¿Le ha sorprendido que no esté Casillas?

-No. No porque si apuestas por David, Íker no ha tenido nunca ese rol de no jugar, no lo ha hecho nunca. Han hablado entre ellos y lo han hecho muy bien. Lopetegui le ha tendido la mano, estuvo con él en Oporto y hablarían lo que hablaran. Tampoco las puertas están cerradas para nadie, creo que Íker está a un buen nivel y puede volver cuando el míster lo crea oportuno.

-Pero, por lo que dice de ese rol al que no está acostumbrado, si parece que sea una decisión bastante clara. Y así se termina con el ruido que siempre hay con la portería.

-Seguro que Íker, como buen compañero, lo que quiere y espera es que haya el menos ruido posible. Quizá por eso no ha venido, no lo sé, pero seguro que es el primer interesado en que se acaban los debates, los rumores... Pase lo que pase, siempre habrá debate.

-¿Cree que a Casillas se le ha faltado demasiado en estos tiempos?

-Casillas ha sido el jugador más importante de la selección española durante los últimos quince años. Es lo que le puedo decir. Merece todos nuestros respetos. Con Íker siempre ha habido debates. Cuando ha jugado, cuando no, en el Madrid... ¡Déjenle tranquilo al pobrecillo! No sé si yo hubiera aguantado todo lo que ha aguantado Íker.

-¿Se le ha hecho raro no verle?

-Bueno, tampoco pasa nada... ¡No se ha muerto ni nada!

-No, pero siempre le había visto.

-Sí, pero ha habido muchos jugadores nuevos y yo llevo dos años sin venir. Parece que el nuevo soy yo. Bueno, son etapas. Yo he tenido la suerte de compartir nueve o diez años con Íker que fueron maravillosos.

-Ha hablado de comparsa. Y hay quien dice que usted ha venido para unir al grupo y que...

-¿Quién lo dice?

-Parte de la afición, también algunos medios.

-Claro, ese es el tema. Mire, yo estoy muy contento de volver a estar aquí por los motivos que sean. Y el míster ha dejado muy claro que es por motivos deportivos. Si a eso además le añades que mi personalidad le hace un favor al grupo, pues de puta madre, encantado.

-¿Le molesta que se diga que viene para hacer grupo o contar chistes?

-Es una información incompleta. Uno que no haga méritos deportivos no va a estar en la selección. ¿Me molesta? Pues hombre, me molesta que se aprovechen de mi carácter, de ser un tío abierto, un tío que siempre trata de ser positivo... Si quieren utilizarlo en mi contra y decir que vengo por chistoso, pues me parece muy injusto. La gente es muy libre, pero no estoy aquí por chistoso.

-¿Cómo vio desde fuera la selección?

-La Eurocopa ha sido difícil. No se veía a un equipo que pudiera competir con los mejores, al menos esa es la sensación que me dio a mí. Esperemos volver a encontrar el camino, mejorar cosas que se hayan podido perder e instalar nuevas soluciones para buscar ser mejor equipo. Pues quizá era el final de un ciclo anunciado o como quieran llamarlo ustedes, que para eso son unos fenómenos. Y empieza un curso nuevo con un nuevo entrenador que seguro que aportará cosas distintas.

-¿Cómo está en Nápoles?

-Más feliz que una perdiz. Estoy muy contento, muy ilusionado. Tenemos un año muy bonito, volvemos a Champions, con un grupo competido y abierto. Espero disfrutar mucho este año.

-¿En qué creció yéndose a una liga como la italiana?

-De todos los países sacas cosas. En Italia, la gente y su carácter me hace estar tranquilo, me hace estar sereno, a gusto. Me siento importante, querido. Nápoles te da un cariño extraordinario, y más allá del club estoy en el sitio en el que quiero estar.

-¿Cómo le fue en Múnich?

-Fue una experiencia distinta. Difícil porque no jugaba. Pensaba que lo iba a llevar algo mejor, pero no. No es lo mismo ser suplente en la selección, que se juegan menos partidos, que serlo todo un año. No era para mí esa situación. Pero aprendí muchísimo de Guardiola y de Manuel Neuer, pero fue un año duro.

-Hace unos días que publicó un tuit muy enfadado diciendo que no había contactado con ningún club ni nada.

-Es que me molesta que se dé información que no es correcta. Dijeron que yo me había ofrecido y que no era la primera vez y en mi puta vida me he ofrecido a nadie. Es que te pueden poner en una situación incómoda con tu propia afición, no me parece justo que viertan la mierda y se queden cruzados de brazos y tan panchos.

-¿Es bueno para un portero que el seleccionador lo haya sido antes?

-Te conoce más un portero y te exigirá más, lógicamente. Lo que es importante es que hay muy buenos entrenadores que han sido porteros.