Diego Maradona no ha tardado ni 24 horas en tener su primer altercado en España desde que ayer aterrizara en Madrid para asistir al Real Madrid-Nápoles de Champions. Al astro argentino, huidizo con la Prensa desde su llegada, no le gustó encontrarse con periodistas dentro de su hotel en Mirasierra mientras se disponía a cenar con su pareja. Con uno de ellos, Maradona tuvo un duro encontronazo y amenazó con «pegarle» y «estropearle».

Todo comenzó cuando Maradona salía del restaurante. Un periodista de la Cadena Cope le preguntaba al argentino por su opinión sobre el partido para luego afirmar: «Nos acabamos de llevar un golpe de Diego Armando Maradona». Esa afirmación no le sentó bien al exjugador, que rápidamente se encaró con el periodista. ««Golpe, no. Si yo te llego a pegar a vos te queda la nariz... Lo que quiero es comer tranquilo. Vos no podés estar en mi hotel si no tenés habitación. Yo tengo todo el derecho de hablar con mi familia lo que quiero, pero vos tenés un micrófono querido, así que hacé tu trabajo».

Antes de introducirse en el ascensor que le llevaría a su habitación, Maradona no dudó en lanzar una última advertencia al periodista: «Y acordate que si yo te pego mano a mano, te estropeo».