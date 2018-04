Real Madrid-Juventus La prensa italiana clama por la «burla» del Bernabéu Destaca la gesta juventina y el discutido penalti, mientras Francia e Inglaterra reparten elogios para el Madrid y Cristiano

S. D.

@abc_deportes Actualizado: 12/04/2018 10:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El polémico final de partido entre el Real Madrid y Juventus en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League está hoy en las portadas de los diarios deportivos. Y las versiones sobre la controvertida acción que decidió la eliminatoria a favor de los blancos varían según el lugar donde se editan.

Los más críticos son los italianos, en los que califican lo sucedido en el Santiago Bernabéu como «burla». Por ejemplo el 'Tuttosport', que le añade además el adjetivo «atroz». «Así no. Al final llegó la dudosa falta de Benatia y el penalti de Ronaldo. No fue una remontada completa. No fue como lo de la Roma. La Juventus cayó sólo de penalti, con su capitán expulsado. El equipo de Allegri merece un gran 'gracias' porque jugó un gran partido: 3-0 con Mandzukic, Mandzukic y Matuidi. Hasta el final, un dominio con resistencia heroica y con el superlativo Buffon».

Para el 'Corriere dello Sport' la burla es «increíble». «Un final increíble, lo más amargo posible para la Juventus. Los 'bianconeri' sólo cayeron con el penalti otorgado a los actuales campeones en el descuento, con Buffon perdiendo los estribos y siendo expulsado en la que es la última salida de su carrera de la Liga de Campeones. El verdugo de la Juventus fue, ni siquiera hace falta decirlo, Cristiano Ronaldo».

La 'Gazzetta dello Sport' habla de una «Juve épica» y de su «dramática eliminación en el Bernabéu». «Después de un partido de vuelta extraordinario que llevó a la Juve a recuperar el 0-3 del partido de ida, en el minuto 92, cuando faltaban 30 segundos para el tiempo extra, Benatia impactó contra Lucas Vázquez, que estaba en boca de gol tras ser asistido por Cristiano. La Juventus cayó, a pesar de una competencia épica, ennoblecida por el doble gol Mandzukic y el tanto de Matuidi, que lamentablemente no fueron suficientes».

También destaca el papel del delantero portugués en el partido de vuelta y en la eliminatoria el 'Corriere della Sera'. Porque no solo en los diarios deportivos hay sitio para el choque de Champions en la portada. «Cristiano apaga la remontada de la Juve. Duele mucho. El Real Madrid aterrizará en semifinales y buscará la tercera Champions seguida, pero la Juventus mereció más, mucho más, al menos el tiempo extra. En cambio, regresa a casa derrotado, después de haber acariciado y tocado la remontada. 0-3 en el Bernabéu, gracias al doblete de Mandzukic, que no había anotado durante 100 días y el gol de Matuidi después de un fallo colosal de Keylor Navas».

Por su parte 'La Repubblica', habla del «final amargo» para la Juventus. «Un contacto sospechoso en el área entre Benatia y Lucas Vázquez en el minuto 92 rompe el sueño de la Juventus en pedazos. Hasta entonces tenía un resultado idéntico al de la ida, algo impensable en la víspera, el resultado de una combinación prácticamente perfecta. Pero justo cuando el tiempo extra parecía ser definitivo, el árbitro Oliver pitó penalti para los españoles. Buffon fue expulsado por protestar y Cristiano Ronaldo envió a los merengues a las semifinales».

Más comedida con el penalti es la prensa especializada de Francia y de Inglaterra, que en sus titulares y en sus crónicas ponen el acento en la buena estrella del Real Madrid en la Champions League, como hace el prestigioso diario 'L'Equipe', o en la importancia de Cristiano Ronaldo en la clasificación blanca, como hacen los rotativos ingleses.

El periódico galo señala que los madridistas hicieron valer «milagrosamente» el 0-3 de la ida gracias a que Cristiano anotó un «penalti justificado».

Y en la prensa deportiva española también se transmite una visión diferente en función de dónde se editen los diarios. Así, los de Madrid, 'As' y 'Marca', coinciden en que la acción del minuto 93 que decidió la eliminatoria fue penalti, mientras que desde Barcelona 'Sport' y 'Mundo Deportivo' hablan de «El robo del siglo» y de «Máster en arbitraje» respectivamente.

'Sport' explica en su portada que «el árbitro se inventó una pena máxima inexistente para que el Madrid pasara a semifinales» y que desquició a la Juventus. Y 'Mundo Deportivo' apunta que «el Madrid pasa a semis fiel a su estilo: penalti muy dudoso a Lucas en el 93».