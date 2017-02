Diego López regresa esta tarde a la que fue su casa, el Bernabéu. El portero del Español llegó a las categorías inferiores del Real Madrid con 18 años pero Casillas le barraba el paso y tuvo que emigrar en busca de oportunidades. Mourinho le recuperó en el mercado de invierno de 2013 para suplir a un lesionado Casillas y con Ancelotti se consolidó bajo palos. Ahora tratará de demostrar que se equivocaron con él dejándole marchar y buscará dejar su portería a cero para ayudar al Español a que rompa su racha de más de 20 años sin ganar en el Bernabéu.

-Dos años y medio después regresa al Bernabéu...

-Sí, es la primera vez que vuelvo y no le escondo que será especial. El Madrid fue mi último equipo en España y me lo dio todo. Allí me crié como persona y como futbolista.

-¿Qué importancia ha tenido el Madrid en su carrera?

-Podríamos hablar de dos etapas, una de formación en un equipo que me dio experiencia y mucho aprendizaje, y una segunda en la que disfruté mucho y en la que disputé todas las competiciones y partidos de máxima exigencia. Jugar en el Madrid es un sueño cumplido para cualquier futbolista.

-¿Es el club que más le ha marcado?

-Todos me han marcado. En Villarreal fue donde profesionalmente me di a conocer, en el Sevilla estuve poco tiempo y las cosas no fueron muy bien, el Real Madrid era mi casa y allí volví a disfrutar del fútbol, en Milán viví otra cultura y en el Español no puedo pedir más. Estoy muy contento aquí.

-¿Le molestó que se le utilizara para atacar a Mourinho?

-Yo he dado lo máximo siempre por mi club allá dónde he estado y por suerte ha habido muchos entrenadores que han confiado en mí, no sólo Mourinho. Pero es un tema que prefiero dejar atrás, ha pasado mucho tiempo.

-¿Dónde le hace más ilusión ganar en el Bernabéu o en el Camp Nou?

-Los dos son escenarios fantásticos y hay que tratar de conseguir algo positivo en ellos.

-Pues el Español lleva más de 20 años sin ganar en el Bernabéu…

-Todas las opciones de cualquier equipo que juegue ante el Madrid pasan por hacer un partido perfecto y que ellos no tengan el día acertado. Tenemos que hacer un partido óptimo para poder ganar en el Bernabéu. Servirá para comprobar cómo ha crecido nuestro equipo y para disfrutar, porque jugamos ante los mejores del mundo.

-¿Tiene ganas de reivindicarse?

-Las mismas que tengo en cada partido. El Bernabéu es siempre difícil y sería enormemente bueno para todos conseguir un resultado positivo.

-Estos partidos siempre son un escaparate para la selección. Lopetegui ya ha dicho que le tiene en cuenta ¿Le gustaría volver?

-Todos los partidos sirven de escaparate. Hay que hacerlo bien en todos para volver a la selección pero está claro que es un encuentro especial. Todos los que se juegan ante Madrid y Barcelona tienen más repercusión pero el nivel tiene que ser óptimo en todos los encuentros.

-¿La posición de portero visitante es la más complicada en el Bernabéu?

-Yo creo que es un partido difícil para todo el grupo. Tendremos que estar muy juntos y hacer un gran encuentro. Ellos querrán tener la iniciativa y crearán ocasiones. Deberemos estar todos juntos.

-¿Le preocupa la efectividad de Benzema más que otra cosa?

-Benzema me parece un jugador fantástico más allá de que haga goles. Siempre te da cosas, te genera ocasiones, desmarques, apoyos, movilidad en el campo… Es uno de los mejores en su puesto. Y además, el Madrid tiene a más jugadores.

-¿El gran peligro del Madrid es la gran pegada que tienen?

-Tienen mucha pegada. Por eso es clave ofrecer las menos posibilidades posibles y minimizar nuestros errores. Hay que tratar que ellos estén lejos de la portería. Con su calidad, talento e individualidades generan mucho peligro de la nada y manejan diferentes opciones de juego.

-¿Le ha sorprendido la relación que está manteniendo últimamente Cristiano con la grada?

-No estoy ahí y prefiero no opinar.

-Pero sí estará viendo las actuaciones de Keylor Navas ¿Son justas las críticas?

-Todos los jugadores de equipos grandes cometen errores y se les critica y cuando aciertan reciben elogios. El fútbol es así. Estamos expuestos a las críticas, tanto cuando haces una buena parada como cuando fallas y hay que saber convivir con esto. Lo que pasa es que en el Madrid todo se multiplica por mil. El jugador debe estar preparado y debe saber llevar este tipo de cosas.

-Y el miedo escénico del Bernabéu...

-Sí es determinante. Cuando el público empuja hace más pequeño al rival. Lo dice la estadística y se pudo ver el pasado miércoles ante el Nápoles. No lo digo solamente yo. El Madrid también aprieta mucho y unido al ambiente y al escenario hace que el rival se haga más pequeño. Nosotros tenemos que intentar aislarnos.

-Ustedes llegan con muchas bajas…

-No podemos pensar en los que no están sino en los que estamos. Ojalá podamos tener cuanto antes a toda la plantilla. Sería bueno para todos y para la competencia del grupo.

-Quique Sánchez Flores vio ganar al Español hace veinte años. Él estaba en el campo con la camiseta del Madrid y ahora llega como técnico del Español. ¿Qué les aporta Quique?

-Tiene las ideas muy claras, tiene carisma y el grupo está a muerte con él. Creemos en lo que nos dice.

-Usted coincidió con Zidane en el campo. ¿Cómo le ve como entrenador?

-El jugador se siente libre con él. Ha aportado tranquilidad, trabajo y su experiencia personal. Todo esto sirve para que los jugadores den el máximo, estén contentos en el campo y disfruten jugando. Es su filosofía.

-Parece que ha se ha encontrado a usted mismo en el Español pero en junio acaba su cesión ¿Le gustaría seguir en Cornellá?

-Sí, y lo he dicho públicamente. Imagino que todas las partes se habrán dado por aludidas. Otra cosa será las negociaciones entre todas las partes. Soy optimista y ojalá se pueda alargar mi situación contractual y pueda estar muchos años en el Español.