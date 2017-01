Así reaccionó Mourinho cuando sonó un móvil en su rueda de prensa

Famoso por sus excentricidades y algunas salidas de tono, el portugués José Mourinho reaccionó de una manera más divertida en la rueda de prensa de ayer.

Mientras comentaba las novedades del Manchester United para afrontar la siguiente jornada de liga, uno de los teléfonos que grababa sus palabras sonó y el comportamiento de Mourinho fue, cuanto menos, muy Mourinho.

Put it on silent next time, mate! 😂 pic.twitter.com/RreuxH1vDJ