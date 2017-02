Ranieri, a Mahrez: «Todos te quieren matar»

Tras el sueño que vivió la campaña, cuando se proclamó campeón de la todopoderosa Premier League contra todo pronóstico con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, el Leicester vive estos días una pesadilla. El equipo de Claudio Ranieri, mejor entrenador del año 2016, coquetea con el descenso

El equipo no se parece nada al que asombró al mundo la pasada campaña. Tampoco su estrella, Riyad Mahrez, que está muy lejos de sus números de entonces, cuando sumó 18 goles y 11 asistencias. Y Ranieri cree que la recuperación de su equipo puede estar en la cabeza y en las botas del futbolista argelino.

«Eres Riyad Mahrez, Balón de Oro de África. Todo el mundo te conoce y todos quieren matarte; es importante que sepas actuar correctamente, por ti y por tus compañeros», recoge el Daily Mail que intentó motivar el italiano a su pupilo.

«Hoy me ha dicho que si necesitaba hacer algo más y le he contestado que no, que lo está haciendo bien y que, si se pone a funcionar, nos cambiará», explica Ranieri. «Marcó muchos goles la temporada pasada y hasta ahora, no ha marcado tantos goles. Está muy frustrado, claro», reconoce sobre el argelino.