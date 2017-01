Rakitic e Illarramendi vuelven a verse las caras tras su guerra dialéctica en el partido de ida en Anoeta

Barcelona y Real Sociedad disputarán hoy la vuelta de los cuartos de final de la Copa con el eco del arbitraje de González González resonando aún en la memoria de ambas aficiones. Será un partido con morbo en el que los azulgranas tratarán de hacer bueno el resultado cosechado en Anoeta. El gol de penalti de Neymar les coloca con pie y medio en la semifinal teniendo en cuenta los problemas que sufre la Real cuando visita el Camp Nou. Habría que remontarse a la temporada 1990-91 para encontrar el último triunfo donostiarra en feudo culé.

Pero el morbo lo podrán Asier Illarramendi e Ivan Rakitic que se verán las caras tras su cruce de declaraciones la pasada semana. El guipuzcuano se calentó en el vestuario tras la derrota y cargó contra el árbitro y por su decisión de no expulsar a Messi por molestar en el lanzamiento de una falta. "¡Otra vez lo mismo de siempre! Otra vez...", colgó en las redes sociales. Posteriormente insistió en ello, lo que le podría costar un expediente por parte del Comité Técnico de Árbitros.

La respuesta de Rakitic no se hizo esperar. "No sé de que se queja Illarra. No sé, pregúntale a él, pero no sé de qué se está quejando. A veces es mejor dejar el móvil en el bolsillo después de un partido, porque todos estamos muy calientes. Precisamente no sé de qué se está quejando él...", le respondió el croata.

Pero el tema no acabó ahí porque el ex jugador del Real Madrid continuó con el tema y le contestó en la misma zona mixta al enterarse de lo que había dicho el centrocmapista azulgrana: "Aquí cada uno va a lo suyo. Rakitic lo que tendría que hacer es mirar las imágenes del partido en su móvil".

Esta noche se verán las caras en el centro del campo porque Rakitic es uno de los jugadores que más números tiene para suplir al lesionado Busquets. El croata ya ha disputado varios encuentros en la posición de pivote, aunque André Gomes también ha jugado en este puesto. Luis Enrique, que ha defendido a los árbitros, no ha querido dar ninguna pista sobre quién será el escogido.

El técnico azulgrana tampoco podrá contar con Andrés Iniesta, que se lesionó en el partido de ida al sufrir un problema en el soleo y tuvo que ser sustituido en el descanso para evitar males mayores. El centro del campo es la línea en la que se prevén más cambios.

Eusebio, por su parte, viaja al Camp Nou sabiendo que no puede especular y que sólo le sirve la victoria. No obstante, se siente optimista: "Nuestro momento es bueno, estamos sacando buenos resultados en las últimas semanas y nos debemos de agarrar a eso más que a las estadísticas", asegura.