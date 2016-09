Raiola: «Guardiola no tiene cojones para sentarse conmigo»

Mino Raiola nunca deja a nadie indiferente. Sus salidas de tono y sus jocosas comparaciones le hacen ocupar muchos titulares cada vez que realiza alguna declaración. La última ha sido para la cadena COPE, en la que se ha despachado a gusto contra uno de sus enemigos futbolísticos: Pep Guardiola.

Aún le escuece al agente que lleva la carrera de Zlatan Ibrahimovic como salió el sueco de Barcelona: «Guardiola no tendrá los cojones para sentarse conmigo. Todo el mundo sabe lo que pasó con Zlatan en Barcelona. No odio a Guardiola, pero no me gusta como hombre». Raiola, además, calificó el fútbol que despliegan los equipos del técnico del Manchester City como «muy aburrido». También habló del Real Madrid y de su presidente, Florentino Pérez, del que dijo no tener «relación con él».

Pero sí con algo quiso explayarse fue con el traspaso récord de Paul Pogba: «Es el mejor jugador en su posición y lo importante es que está donde quería estar. El récord del fichaje más caro es solo un detalle, para mí eso no es importante. Lo que me importa es que el jugador sea feliz donde está».