Quique Sánchez Flores quiere romper la racha del Español de 21 años sin ganar en el Bernabéu

Tiene Quique Sánchez Flores una complicada misión en el Bernabéu: lograr que el el Español rompa una racha de casi 21 años sin ganar en casa del Real Madrid. El ténico,q ue también fue jugador del equipo blanco, espera romper el maleficio y conseguir un resultado positivo. No obstante, conoce mejor que nadie las dificultades que hay: «El objetivo es siempre competir. Los jugadores han entendido que debe jugarse desde la ambición, el disfrute, la sensación de que es un partido que no tiene más amenaza que el propio rival. No hay tensión que nos quite energía, presencia, o protagonismo. Debemos hacer las cosas muy bien, con el máximo esfuerzo. Y que el rival lo haga mal».

Tiene el Español muchas bajas pero Quique tiene claras las ideas. Una de las posiciones a retocar es el del ñateral derecho. «Tenemos a Javi López recién salido de la lesión y la exigencia es altísima. Hay que pensar en los jugadores que tenemos. El cambio de sistema puede ser peligroso en partidos complicados», asegura. Y añade: «Competimos fuerte, bien, intensos... y producto de esos siempre hay lesionados. Pero también está la suerte o la mala fortuna. Hay que convivir con ello. Tenemos dos o tres casos de lesiones complicadas". El ejemplo es Piatti, que podría jugar con una protección en la cabeza: «No está garantizado que sea titular, ninguno lo tiene. Las alineaciones se hacen durante la semana, el último día. Todo es consecuencia del entrenamiento. Compiten porque saben que el puesto no está asegurado. Hay ambición para ganarse el puesto».

Quique analiza al Real Madrid: «Cuando juegas contra un rival de esa categoría hay que saber que tienen mil recursos, y aunque anules a los mejores, salen otros. Hay que llevar el partido a las situaciones que más nos convengan. Sabemos la altura del rival. Hay que hacer un partido colectivo y de cooperación absoluta». Y valora su regreso al Bernabéu: «Tengo cariño a todos los equipos en los que he estado. El Real Madrid no es una excepción, como jugador y entrenador me trataron bien, un trato excelente. Siempre estaré agradecido a los equipos que me hicieron crecer como deportista y como persona».

Quique tiene claro que «no todo se consolida detrás de un resultado. Hemos jugado buenos partidos y no hemos ganado. Lo que queremos es seguir creciendo, compitiendo y manifestando que el Español es otro. En este tipo de escenarios me gusta que el equipo salga y genere incertidumbre». El técnico valora la racha sin ganar en el Bernabéu y evoca aquel partido: «Trabajamos en la idea de abandonar el pesimismo o el conformismo, parece que estamos en una burbuja de retención... queremos ganar, puntuar y hacer algo diferente, desde el respeto al rival: campeón de Champions, Liga y de otras cosas... y en su escenario. No quiero que nos parezcamos a los equipos que no han ganado en 21 años. Quienes hemos ganado sabemos que hicimos las cosas perfectas y el rival se equivocó. Recuerdo aquel curso porque el Espanyol nos hizo mucho daño, nos eliminó también en la Copa del Rey. Me acuerdo de Lardín. El Espanyol nos jugó muy bien. Sufrimos con la segunda línea del Espanyol».

Eso sí, Quique tiene muy clara una cosa: «Si hay que perder contra alguien prefiero perder contra los que son mejores. Sería más grave hacerlo al revés, con los inferiores. La Liga no engaña y deja a cada uno donde merece. Si estamos donde estamos es porque hay ocho equipos mejores que nosotros. Esto es un proyecto y queremos un estilo reconocible. Pero los chicos llegan bien». Y considera que sus jugadores no necesitan motivación extra para este partido: «Ya saben lo que es el Real Madrid, le ven en Champions, Liga... Pero uno debe centrarse en lo que seguro no queremos que nos pase: no podemos defender atrás ni equivocarnos en las transiciones...».

El entrenador blanquazul concluye: «No he tenido tiempo de soñar con lo que puede pasar en el Bernabéu. Me he centrado en el once. Es un dolor de cabeza. Se está complicando porque tenemos reiteradas ausencias en los mismos puestos».