Puyol se lleva al City de Guardiola a Eric García, uno de los canteranos con más proyección de La Masía

El Barcelona ha sufrido una nueva fuga de uno de sus canteranos más prometedores, como en su momento sucediera con futbolistas como Cesc, Piqué o Bellerín. En esta ocasión ha sido Eric García, central del Cadete A, el que ha decidido abandonar La Masía para firmar por el Manchester City de Pep Guardiola. En el Barcelona lo dan por hecho y no ha sentado nada bien la decisión del joven futbolista. Además, en el club azulgrana hay dos razones que consideran de peso para mostrar su enfado. La primera es que el agente de Eric García es Carles Puyol (y también Iván de la Peña), ex capitán azulgrana que está considerado como más culé que el palo de la bandera, por lo que no entienden que juegue en contra de los intereses del Barça. La segunda es que el club que lo ficha es el Manchester City, club en el que la máxima autoridad deportiva es Pep Guardiola y también Txiki Begiristain.

El Barcelona percibirá poco más de 1,5 millones, que es la cifra que se contempla en los jugadores de estas categorías para rescindir su contrato. Ni siquiera la intención del club catalán de ofrecerle ficha del Juvenil A, con el consiguiente aumento de ficha, ha frenado las intenciones del defensa, que considera que tendrá más opciones de triunfar en la Premier League. El City le pagará un millón de euros por las tres próximas temporadas, además de permitirle entrenarse con el primer equipo.

La salida de Eric García se suma a la del juvenil Jordi Mboula, otras de las joyas de la corona canterana del Barcelona, que hace una semana confirmó su marcha al Mónaco previo pago de su cláusula, que en estas categorías es de tres millones de euros. El enfado del Barcelona con Puyol y De la Peña no debería interferir en otras negociaciones que ambas partes llevan conjuntamente y que deberían cerrarse en las próximas horas, como es la renovación de Carles Aleñá.

Guardiola, reincidente

El fichaje de Eric García no es el primer jugador que el técnico de Santpedor se lleva del Barcelona amparándose en su situación contractual. Si durante su año sabático trató de convencer al padre de Neymar para que su hijo fichara por el Bayern de Múnich, equipo al que entrenaría la temporada siguiente, sí que cerró un acuerdo para que Thiago acabara en el club bávaro. Pep se aprovechó de una de las cláusulas del contrato del futbolista que le permitió salir por menos de 25 millones de euros amparándose en el número de partidos que había disputado esa temporada. Evidentemente, el precio de mercado de Thiago era muchísimo mayor que el que acabó pagando el Bayern.

Ya en el Manchester City, sin contar los intentos por fichar a Leo Messi que él mismo se ha encargado de desmentir, se anticipó al Barcelona para hacerse con los servicios de Nolito. Este pasado verano también pulso el estado de Ter Stegen, que no había sido titular indiscutible, y finalmente se llevó a Claudio Bravo.