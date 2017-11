México Punto final a la tormentosa relación de Paco Jémez con la prensa mexicana El técnico dijo adiós al Cruz Azul, donde siempre estuvo en el punto de mira de la prensa, a la que calificó de «vomitiva»

De mutuo acuerdo con el Cruz Azul, Paco Jémez puso fin este lunes a su etapa en la liga mexicana después de un año que fue una auténtica montaña rusa para el técnico español. El exentrenador del Rayo Vallecano o el Granada trató de dotar al conjunto celeste de un estilo de juego atractivo y consiguió meterlo en la liguilla final por el título del Apertura 2017. Sin embargo, nunca llegó a ganarse el respeto de la prensa deportiva local, que le dedicó despiadadas críticas desde su llegada al club.

Paco Jémez llegó a la Ciudad de México el 3 de diciembre de 2016 y nada más al aterrizar se atrevió a anticipar que su trabajo con el equipo mexicano iba »a salir bien». Para lo que no estaba prevenido el técnico era para cargar con la presión que soportaba el Cruz Azul por la larga sequía de títulos que protagonizaba, pues no levantaba uno desde el Torneo Invierno 1997.

Fue su buen hacer con un equipo modesto como el Rayo Vallecano lo que llevó a los gestores del club mexicano a hacerse con los servicios de Jémez. Los celestes querían tener un estilo bien definido, como el que el español logró darle al conjunto vallecano en la liga española, y volver a ser competitivos después de cinco torneos sin clasificarse a la liguilla por el título.

Durante su estancia, Jémez trabajó incansablemente para convencer a sus jugadores y para dotar de ese estilo de juego al equipo celeste, aunque éste no estuvo acompañado por el triunfo y eso aumentó la presión sobre el técnico.

Salvajes ataques de la prensa

Las críticas a la labor del español llegaron pronto. Después de un triunfo en el debut liguero, el Cruz Azul de Jémez sumó nueve partidos sin victorias, seis de Liga y tres de Copa. Y la prensa deportiva local se cebó con él.

Lo que tampoco esperaba la prensa mexicana es que Jémes, fiel a su fuerte personalidad y estilo, respondiese de manera directa y sin rodeos. Exigió respeto para él, para sus jugadores y su equipo, defendió a su hija, explicó por qué dejó España para venir a México, hasta abandonó una conferencia de prensa y silenció intervenciones de reporteros, sin dejar pasar las críticas hacia el club y las señas obscenas a su afición.

Las conferencias de prensa tras los partidos eran el momento esperado para la prensa, que nutrió sus espacios provocando sus explosivas declaraciones al preguntarle cosas como si había fichado por el Cruz Azul «para hundirlo». En una de ellas, tras una goleada del Lobos BUAP, acusó al Cruz Azul de no ser un equipo grande. En otra explicó que su pasado «atormentaba» demasiado al club y dijo que la prensa «maltrataba demasiado al equipo y muchas veces sin razón», hasta llegar a la burla. «El resto de los equipos tienen su crítica, pero más o menos viven tranquilos», argumentó.

Jémez encontró un defensor en un mito mexicano de la liga española, el exdelantero de Atlético y Real Madrid Hugo Sánchez: «Simplemente se ha mostrando como siempre ha sido: directo para decir las cosas muy claras, tal y como las siente».

«La prensa ha sido vomitiva, deleznable»

Su último encontronazo con la prensa tuvo lugar después de clasificar al equipo para la liguilla por el título después de un lustro. Entonces, quizás sabiendo que podía estar viviendo sus últimos días en el conjunto mexicano, hizo un resumen de lo que había tenido que afrontar con la prensa local.

«Me encontré con prensa basura que no da una imagen real de lo que es México. Sé que no es contra mí, es contra quien se siente en esta silla, pero la prensa ha sido vomitiva, deleznable, y se ha metido con mi familia», exclamó el técnico español. «Muchas veces me he sentido maltratado. No por mí, por mi familia, y eso es lo más asqueroso que se le puede hacer a la familia. También hay mucha gente buena, y lo agradezco porque entre tanta basura, hacer las cosas bien y con respeto es para aplaudirlo. No me enfado porque me critiquen, es mi trabajo, pero a veces se han pasado de la raya», prosiguió.

El domingo el Cruz Azul fue eliminado en cuartos de final por el América, su acérrimo rival, con el que empató sin goles en una serie de dos partidos y que se metió en las semifinales por su mejor posición en la clasificación de la primera fase .

En los dos torneos en los que entreno al Cruz Azul, Jémez acumuló 34 partidos con 12 triunfos, 12 empates y 10 derrotas. En el Clausura 2017, el equipo de Jémez terminó en el undécimo puesto con 21 puntos de 51 posibles, mientras que en el Apertura 2017 fue sexto con 27.

Solo un día después de la eliminación, el lunes, el técnico español y el club llegaron a un acuerdo para no prolongar su relación. Jémez viajará ahora a España con «muchísimas ganas de entrenar pero también con ganas de estar con la familia». Ofertas no le faltarán. De momento parece que Las Palmas y Alavés ya le han ofrecido un banquillo en el que olvidar la montaña rusa que ha vivido en México.