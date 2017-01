«¿Las propuestas de Van Basten? Una mierda inconmensurable»

Marco Van Basten, director de desarrollo técnico de la FIFA y mano derecha del presidente Gianni Infantino, presentó recientemente un informe que podría revolucionar el fútbol mundial, pues en el mismo sugiere varios cambios en las normas de este deporte para hacerlo más atractivo al público.

Eliminar el fuera de juego, poner un límite de faltas por jugador, que solo puedan protestar los capitanes o parar el tiempo en los últimos diez minutos del partido son algunas de las ideas que aporta el mítico exdelantero holandés y que han tenido una variada acogida.

La revolución de Van Basten ha ocupado mucho espacio en medios de comunicación y tertulias entre aficionados, pero hasta el momento no se habían producido reacciones entre los propios protagonistas de este deporte. Hasta que habló el técnico francés del Stade Rennais Christian Gourcuff, que no se mordió la lengua para clasificarlas.

«Es la peor basura que he leído en mucho tiempo. Es una mierda inconmensurable. Volveríamos a una época en la que era un pueblo contra otro pueblo y la gente terminaba muerta. La regla del fuera de juego es una manifestación de inteligencia. Desaparecería el espíritu colectivo si acabamos con esto. Es algo fundamental, si no entiendes esto, no entiendes el fútbol», cargó contra las propuestas del holandés.