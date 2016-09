El presidente del Rayo matiza sus palabras sobre Marcelino

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, ha desmentido que comparara a Marcelino García Toral con el piloto de Luthtansa que estrelló un avión en Francia el año pasado, argumentando que sus «declaraciones han sido mal interpretadas y sacadas completamente de contexto» y rogando«una rectificación a los medios de comunicación implicados».

«En relación a unas declaraciones mías el pasado viernes en el programa Punto Pelota, y a los titulares que han generado dichas declaraciones en algunos medios de comunicación, en los que se ponen en mi boca palabras ofensivas contra el ex entrenador del Villarreal Don Marcelino García Toral, quiero aclarar lo siguiente: En ningún momento dije 'Marcelino es como el piloto loco de Luthtansa', titular falso y malintencionado, pues mis palabras, diferentes, respondían a una supuesta responsabilidad del Villarreal en el partido perdido por su equipo en el Molinón», explicó Martín Presa en la web del Rayo.

En este sentido, aclaró que bajo su punto de vista el club «no era en absoluto responsable de lo que hiciera su entrenador». «Puse el ejemplo de Lufthansa y el piloto de su compañía que estrelló voluntariamente el avión; estoy comparando situaciones y no personas como quieren dar a entender estos titulares (Lufthansa no fue responsable directo de lo que hizo su piloto)», dijo.

«El entrecomillado del titular me atribuye de manera perniciosa una declaración que no he realizado y altera absolutamente el contenido de mi respuesta. De manera insidiosa (o prefiero pensar poco profesional), se ha tergiversado lo que dije», añadió.

Por ello, el mandatario ya pidió el derecho de rectificación. «La divulgación de dichos titulares puede causar perjuicio público a mí imagen, a mi reputación y lo que es más importante a la del club que presido», agregó.

En cualquier caso, no escondió que «evidentemente la comparación no ha sido la más afortunada» y quiso pedir «perdón a todo aquel que haya podido sentirse ofendido por la misma», ya que era su «última intención».

«Es evidente que nunca he querido comparar a Marcelino con el desdichado piloto ni por supuesto la tragedia del avión de Lufthansa con el partido Sporting-Villarreal, de tan mal recuerdo para el rayismo. Mis declaraciones han sido mal interpretadas y sacadas completamente de contexto. Ruego a los medios de comunicación implicados una rectificación», concluyó.