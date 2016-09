La Premier rompe la hucha

Hay muchas cosas que funcionan bien en el fútbol inglés. A los estadios llenos y los horarios razonables se ha unido en los últimos meses un contrato de televisión que les ha colocado en la vanguardia finanaciera. Un privilegio que les ha permitido batir todos los records en el último mercado de fichajes. Los clubes ingleses se han gastado el triple que los españoles y parece que será así durante muchos años. Con Brexit o sin él.

Los equipos ingleses son, por lo general, una máquina de hacer y tirar dinero. «De acuerdo con el informe de “Deloitte Football Money League” de 2016, había 16 clubes ingleses, por sólo tres españoles, entre los 30 que más ingresos generan a nivel mundial», explica Tim Bridge, senior manager de Deloitte y especialista en gestión deportiva.

Desde una perspectiva financiera, competir en la Premier es mucho más lucrativo que hacerlo en La Liga de Campeones o la UEFA Europa Legue Tim Bridge, manager Deloitte

Este éxito, en contra de lo que pueda parecer, no es consecuencia exclusiva del contrato de televisión. Hay otras cuestiones que influyen: «En los últimos años, los clubes ingleses han sido objeto de una mayor regulación. No sólo se ciñen al Fair Play Financiero de la UEFA, también a las medidas de contención de gastos impuestas por la propia Premier League», incide Bridge. «Estas regulaciones han impedido que los clubes gasten su dinero priorizando el sueldo de los jugadores. La limitación del gasto en salarios ha llevado a una inflación del gasto en fichajes. En España, sólo Real Madrid, Barcelona y, hasta cierto punto, Atlético de Madrid tienen ingresos suficientes para gastar al mismo nivel que los clubes ingleses».

La Liga, en camino

En las últimas diez temporada, la Premier ha gastado mucho más que la Liga en fichajes. España sufre para alcanzar los 600 millones cada verano mientras Inglaterra supera los 1.000 con absoluta normalidad. La diferencia es tan abismal, que un recién ascendido como el Hull City se ha gastado más que catorce equipos de nuestra Liga.

«Con el tiempo, con la distribución centralizada de los derechos televisivos, los clubes españoles podrán competir en el mercado de fichajes», asegura Bridge. Habrá que creerle, porque al poderío inglés no lo ha hecho temblar ni el Brexit: «Su impacto a largo plazo no está claro. Esta es la primera temporada de un acuerdo televisivo que durará tres años, por lo que los clubes que no desciendan en ese tiempo se garantizan unos ingresos muy altos. Es poco probable el Brexit tenga un impacto significativo en el mercado de fichajes próximamente».

Euros sin títulos

Como no todo en la vida es dinero, el mayor gasto en fichajes de la Premier no se ha traducido en grandes éxitos internacionales. Desde la temporada 2007/2008, los equipos españoles golean 10-3 en títulos internacionales (UEFA Champions League y Copa de la UEFA) a los clubes ingleses. Una distancia que aumentaría si contabilizamos trofeos derivados de estas victorias (Supercopa de Europa y Mundial de clubes). En ese caso, el marcador sería de 21 victorias españolas por solo cuatro inglesas. Muy pocas para el dinero invertido.

El Hull, recién ascendido a la Premier, gastó más en fichajes que 14 clubes de la Liga española

Atrás queda la temporada 2007/2008, cuando tres equipos ingleses llegaron a semifinales de la Liga de Campeones. Desde entonces, los logros británicos se cuentan con los dedos de una mano, algo que tampoco merma la autoestima del aficionado inglés, orgulloso de su Liga. «A los seguidores ingleses gustaría ver sus clubes ganando competiciones europeas, en particular la Liga de campeones, pero todavía un gran valor a la competición doméstica. Desde una perspectiva financiera, competir en la Premier es mucho más lucrativo que competir en La Liga de Campeones o en la UEFA Europa League. Por esta razón, los clubes se centran en terminar lo más arriba posible para obtener una recompensa económica».