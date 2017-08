Premier League: ¿Qué es el transfer request?

El brasileño Coutinho, jugador del Liverpool, se ha convertido este viernes en el último jugador de la Premier League en recurrir al «transfer request» para forzar la salida de su club.

¿En qué consiste exactamente el transfer request? Se trata de un mecanismo, que solo existe en la liga inglesa, que permite a cualquier futbolista redactar un documento para pedir formalmente abandonar el equipo. Un documento que, sin embargo, no obliga a nada a los clubes.

Recibir un «transfer Request» no obliga absolutamente a nada al equipo, que puede mantenerse firme en su postura de no traspasar en caso de desearlo. En las operaciones de tensión absoluta, el documento en sí no es más que una medida de presión sobre el club. El club que recibe el «transfer request» puede aceptarlo y negociar o bien rechazarlo y hacer cumplir al futbolista su contrato.