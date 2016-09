Jose Mourinho lo ha vuelto a hacer, vuelve a echar arremeter contra el árbitro para excusar una mala primera parte: «Fuimos sancionados por un montón de cosas en la primera hora… Incluso el mejor árbitro puede cometer errores y él cometió dos. El primero lo sufrió Bravo –sobre Rooney–, que parece ser que pensó que lo que es una tarjeta roja fuera del área, no lo es dentro. El segundo fue otro penalti –Otamendi, con su codo– que intentó detener el juego que había delante de él, pero realmente estaba detrás de él, Pero como estaba mirando la pelota, echó el brazo para atrás y de ahí salió otro claro penalti. También fuimos castigados por esto…».

Sin embargo, cuando terminó de analizar la actuación del colegial del encuentro, tuvo unas duras palabras para su propio equipo. «Nadie se sorprende del resultado», añadió el entrenador del Manchester United. «Empezamos mal. Los jugadores no estaban al nivel mental necesario para jugar ante un rival como el City, merecíamos ir perdiendo. Pero en la segunda parte no, ahí fuimos mejores», añade.

El portugués no dudó en afirmar que se siente decepcionado con su equipo: «A veces los jugadores defraudan a sus entrenadores, a veces hay buenas sorpresas. En este caso, alguno no han dado lo que yo esperaba». Sin embargo, libró de toda responsabilidad a sus jugadores diciendo que era su culpa ya que es él quien elige quién salta al campo y quién no.

En el banquillo del City, el ambiente estaba mucho más relajado tras el derbi. «La actuación de los defensores centrales ha sido fantástica», aseguró Pep Guardiola. El español se mostró contento con el encuentro: «Jugamos bien. Cuando perdíamos la pelota, la recuperábamos rápidamente y creabamos ocasiones»; pero consciente de que hay aspectos que mejorar: «No podemos llegar a Old Trafford y esperar dominar 90 minutos…¡es imposible!».