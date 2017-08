José Mourinho, entrenador del Manchester United, ha revelado este viernes que el club negocia con el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic su regreso a Old Trafford una vez se recupere de su lesión.

Ibrahimovic, de 35 años, sufrió, en la recta final de la pasada campaña, una rotura del ligamento cruzado de la pierna que lo tiene alejado de los terrenos de juego durante seis meses, aproximadamente.

El futbolista, que renunció a su salario durante el tiempo de inactividad, se desvinculó del United el pasado 30 de junio, después de sólo una temporada en la entidad, en la que ganó la Liga Europa, la Copa de la Liga (EFL Cup) y la Community Shield, anotando 28 goles y dando 9 asistencias en 46 partidos.

«Creo que él demostró que lo hizo el año pasado no fue suficiente. Sabe y quiere hacer más; quiere jugar al fútbol al más alto nivel, y estamos hablando y negociando con él la posibilidad de que pase con nosotros la segunda mitad de la temporada», dijo hoy Mourinho en la rueda de prensa previa a la primera jornada de la Premier League.

«Está lesionado y aún no está en condiciones de jugar. No es una operación que tenga que cerrarse de forma urgente; no estamos desesperados por hacerlo, pero sabemos que Zlatan quiere jugar todavía al más alto nivel», apuntó el técnico.