El precioso detalle de Guardiola con Harry Arter

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, tuvo un bonito gesto con el futbolista del Bournemouth Harry Arter después de que su equipo venciese por 0 goles a 2. Después de felicitar a sus jugadores, el catalán se dirigió al rival para abrazarse con él y dedicarle un bonito mensaje personal.

El pasado mes de diciembre de 2015, Arter y su pareja perdieron durante el embarazo a una niña, Renee. Ahora, en la recta final de un nuevo embarazo, el entrenador 'citizen' no quiso dejar pasar la oportunidad de desearle lo mejor. «Siento mucho lo que os pasó y os deseo lo mejor», le comentó Pep al oido para sorpresa de Arter.

Pep wishes @HarryArter2 and his partner all the best ahead of their all the best ahead of their upcoming baby https://t.co/7znmy53N3C