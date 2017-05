Playoff de ascenso: El Pontevedra desafía al Murcia

El Real Murcia llega lanzado al partido de ida de la primera ronda del playoff de ascenso que le enfrenta esta tarde al Pontevedra en el estadio Pasarón (20.00 horas). Los murcianos se presenten a la cita después de haber ganado ocho encuentros y empatado dos en sus diez últimos duelos. Una trayectoria que provoca que vestuario del conjunto gallego otorguen el papel de favorito al conjunto que dirige Vicente Mir, que fue segundo del Grupo IV. [Dónde ver el Pontevedra-Murcia]

El Pontevedra se aferra a su solidez en casa, donde esta temporada sólo han ganado el Racing de Santander y el Celta B, para intentar llegar al partido de vuelta con opciones de pasar de ronda. El entrenador del cuadro gallego, José Luis Míguez «Luisito», no puede contar por lesión con su máximo goleador, Mario Barco, ni tampoco con el central Capi. La buena noticia para los de Pasarón es que Iker Alegre ha dejado atrás la grave lesión de rodilla que le obligó a perderse la mayor parte de la liga regular.

«Ellos llegan en un gran momento, tienen una plantilla espectacular, pero nosotros no renunciamos a nada. El play off es otra historia. Para nosotros jugar esta fase ya es un premio, pero no vamos a regalar nada», señaló este viernes Luisito, quien respeta a su rival pero no lo teme: «Tiene un poderío tremendo y futbolistas de otra categoría, pero si estamos a nuestro nivel vamos a tener nuestras opciones».

Pero los números hablan del poderío del Real Murcia. El conjunto grana, segundo en el Grupo IV de Segunda División B con 67 puntos, fue solo superado por el Lorca, que acabó con 73. Sin embargo, Vicente Mir, entrenador grana, es consciente de la dificultad del enfrentamiento y apela a afrontarlo como casi todos desde su llegada hace casi tres meses. Desde entonces, el Murcia ha vuelto a ser un equipo ganador y los números están ahí. Mir fue fichado a finales de febrero en sustitución de Paco García y esa semana el equipo grana perdió por 3-1 en el campo del San Fernando.

Ya con el valenciano en el banquillo ha ganado ocho partidos y empatado dos y se ha metido en la fase de ascenso con solvencia, como demostró el pasado domingo ganando por 3-0 al Extremadura en lo que fue su cuarta victoria consecutiva. «No ha sido una semana muy diferente a las anteriores, pues tuvimos partidos muy importantes y de mucha presión hasta casi el último de la liga. Nos hemos estado jugando entrar en estas eliminatorias cada semana y ahora seguimos disputando encuentros clave», explicó este viernes Mir.

El preparador grana, que la pasada campaña disputó esta fase con el Hércules, es consciente de que «no hay mucho margen de error"» y pretende que los suyos consigan en Pasarón un buen resultado para el choque de vuelta, el siguiente fin de semana en Nueva Condomina. En ese sentido, indicó que saldrán «a no perder y con el propósito de marcar algún gol, pues es importante en estas eliminatorias marcar fuera de casa».

Mir podrá encarar esta eliminatoria con el once tipo que ha venido utilizando en las últimas jornadas, formado por Simón en la portería; Juanjo, Golobart, Josema y Pumar en la defensa, David Sánchez, Armando, Rayco y Roberto Alarcón en el centro del campo y Víctor Curto y Sergi Guardiola en la delantera.

El Murcia, que aspira a disputar tres eliminatorias hasta lograr dar el salto de categoría, no estará solo en Pontevedra, pues la entidad ha puesto a disposición de sus aficionados 300 entradas y ha programado un viaje para ellos.