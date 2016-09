Toni Freixa, quien fuera directivo y portavoz del Fútbol Club Barcelona, y posteriormente candidato a su presidencia, causó un gran revuelo este fin de semana en las redes sociales tras su respuesta a una cuenta de Twitter bajo el nombre de «Madridismo catalán».

«Ser madridista y catalán a la vez es imposible. Cuídate y que te quieran, porque ni un psiquiatra te va a curar», escribió el exmandatario azulgrana, una respuesta que pronto encontró un buen número de críticos pero también de seguidores que respaldaron su afirmación.

Ser madridista y catalán a la vez es imposible. Cuídate y que te quieran porque ni un psiquiatra te va a curar https://t.co/RYE7JShgEe — Toni Freixa (@tonifreixa) 3 de septiembre de 2016

El revuelo fue tal que Freixa pasó esta pasada noche por los micrófonos de 'El partidazo' de Cope para explicar su polémica afirmación, si bien en ningún momento se retractó.

«Tenías que haber contado primero lo que me dijo, pero bueno, es igual», comentó en primer lugar acerca del motivo de su respuesta. «Mi tweet tiene más de 500 'likes' y por lo tanto en Cataluña hay mucha gente que se siente identificada con lo que he dicho», se justificó. «Por las reacciones que he visto me he dado cuenta de que el madridismo quiere ser catalán y quiere mucho a Cataluña, de lo cual me alegro y al final va a resultar que tengo este punto en común con el madridismo que es el amor por Cataluña. Me he quedado sorprendido y celebro esta coincidencia», añadió.

«Respondo esto porque este tuitero tiene un perfil con una imagen de la 'Senyera' y un escudo del Madrid, y los catalanes a la 'Senyera' la queremos mucho. Con el escudo del Madrid sobre la bandera lo que persigue es ofender, porque no creo que el escudo del Real Madrid y la 'Senyera' casen mucho. Y además se dirige contra mí», expse justifica sobre su reacción en Twitter.

El argumento central de Freixa para defender su teoría se centró en los cánticos que escuchó en sus múltiples visitas al Santiago Bernabéu. «Yo he tenido la suerte de estar en el Bernabéu muchas veces y ahí he escuchado muchos gritos contra Cataluña. Siempre había pensado que era complicado siendo catalán apoyar a un club que tiene una afición que profiere esos gritos, pero como ya digo, me he dado cuenta por las reacciones de que los madridistas y yo tenemos amor por Cataluña, y estoy contento», explicó, comparándolo con lo que sucede en el estadio del Barcelona: «Eso no ocurre. En el Camp Nou gritos en contra de España no hay, y si los hay están muy mal».

«Ningún catalán puede sentirse a gusto en un estadio en el que profieren gritos contra la condición de catalán», añade Freixa, que pone como ejemplo del trato recibido en el feudo madridista los problemas para que el 'speaker' pudiese hacer su trabajo: «Siempre hemos viajado por Europa con nuestro 'speaker', que dice el mensaje de bienvenida a los aficionados en catalán porque es la lengua de este club. Pero el Real Madrid no nos dejaba, hubo que intervenir con la delegación del Gobierno. Y te puedes imaginar cómo reaccionó unánimemente el Bernabéu. Por eso digo que quien sea del Madrid y además sea catalán estoy convencido de que tiene algún tipo de conflicto interno», zanjó.