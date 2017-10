Pochettino sobre la polémica con Guardiola: «La víctima somos nosotros»

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham, que se encuentra en Madrid para jugar este martes contra el Real Madrid en Champions, quiso dar por concluida la polémica con el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, pero avisó de que la víctima en todo el asunto entre ambos preparadores fue el Tottenham.

Pochettino explicó con detalle cómo se sintió y cómo se desarrolló la polémica con el extécnico del Barcelona y, ante todo, quiso dejar claro que quiere terminar con todo el asunto entre ambos.

«Es un hecho terminado. A una declaración de él, en la cuál después del partido del Chelsea habla sobre los posibles equipos que pueden rivalizar o tienen opciones de ganar la Premier, nombró al Chelsea, al Manchester y al Harry Kane Team. La polémica no existe», explicó.

«Sólo dije, y lo habrá entendido ahora, que en la posición que tengo, a cargo de un grupo de jugadores, de afición, de un montón de gente, soy la cara visible de un club a este nivel. Tengo que defender que este club es el Tottenham con un gran futbolista como Kane como el Real Madrid tiene a Cristiano o el Barcelona a Messi», agregó.

«Sólo di mi opinión sobre eso. No cambia absolutamente nada mi admiración y profundo respeto que tengo hacia él como profesional y entrenador. A partir de ahí, la polémica no existe. Me referí a eso porque él abrió la puerta. A ver si ahora la víctima va a estar en el otro lado. La víctima somos nosotros», concluyó.