La plantilla del Barcelona ya piensa en la eliminatoria ante el PSG «reforzada» por la goleada el Celta

Luis Enrique compareció ante los medios de comunicación muy satisfecho por el resultado pero sobre todo por la imagen mostrada. Además, explicó que era un golpe de efecto y de confiaza para afrontar el partido del miércoles ante el PSG en el que tendrán que remontar un 4-0. «Es uno de los mejores partidos que hemos hecho, de los últimos dos meses sin dudas. Es un encuentro que nos refuerza», explicó. El técnico añadió: «Si tuvierta que firmar un guión para los dos partidos previos al encuentro ante el PSG habría firmado algo parecido, hacer muchos goles, coger confianza y que los jugadores salgan reforzados. Hoy hay que dar a los jugdores un sobresaliente y nos viene muy bien de cara al PSG. Llegamos en un muy buen momento».

El técnico tiene claro que «no ha tenido ningún efecto mi decisión de no continuar». Y desveló la suplencia de Iniesta: «A Andrés hay que cuidarlo y cada vez más. Quiero que llegue en las mejores condiciones al partido ante el PSG». Luis Enrique se mostró confiada de cara esa eliminatoria: «Si el público es justo y piensa en lo que les ha dado este equipo en los últimos años y los títulos, entenderá que se puede permitir fallar en alguna ocasión. Nunca han fallado en actitud ni en fe ni en convicción. El miércoles será un partido especial porque nunca hemos llegado a esta situación de tener que remontar pero creo que podemos pelear la eliminatoria hasta el final». Y se mostró taxativo: «Estoy seguro que vamos a entrar en la eliminatoria. Nuestro reto es el de demostrar que somos mejores que el PSG y que podemos devolverles la moneda. Será difícil, pero tengo fe».

Neymar marcó un gran gol y se encuentra en un gran estado de forma. «Estoy satisfecho con el partido, por la victoria y por cómo estamos jugando. Estamos muy bien. El miércoles va a ser un partidazo y vamos a luchar y ya veremos qué pasa», empezó asegurando. El brasileño explicó que está con «mucha confianza y estoy haciendo una gran temporada, tal vez la mejor desde que estoy en el Barcelona. Estoy muy feliz y muy contento porque voy mejorando». El paulista ya piensa en el PSG: «Es fundamental haber hecho un partido así porque sube nuestra confianza. No sé si vamos a ganar». Y lamentó la marcha de Luis Enrique: «Estoy triste porque es una persona a la que tenemos mucho cariño. Le deseo mucha suerte en la vida».

Samuel Umtiti se estrenó como goleador esta temporada, hecho que le hace estar «muy feliz» y valoró el próximo encuentro ante el PSG: «Será un partido diferente pero tendremos que trabajar como lo hemos hecho ante el Celta». Finlamente, comentó las variaciones que está introduciendo Luis Enrique en defensa: «Este sistema táctico está funcionando».

Ivan Rakitic también se mostró satisfecho tras la victoria del Barcelona. El croata explicó que el Celta «es un equipo que nos ha complicado siempre la vida y ahora tenemos que seguir así». El centrocampista no cree que el anuncio de Luis Enrique haya tenido trascendencia en el partido. «Nosotros nos hemos sentido como siempre. Confiamos en el mister y en nosotros», explicó. El resultado ante el Celta serviría ante el PSG para poder superar la eliminatoria: «Estamos muy agradecidos a la afición y vamos a darlo todo en el campo. Ojalá podamos hacer un milagro y podamos seguir en la Champions. El PSG es uno de los mejores equipos de Europa. Puede que hayamos hecho el mejor partido de la temporada».

Berizzo valoró el encuentro y se rindió a la calidad de Leo Messi. «El futuro para nosotros sigue. Habíamos imaginado que el Barça jugaría con diferentes sistemas pero a veces la táctica no lo explica todo. El talento de Messi en el primero y segundo gol marca la diferencia y el partido se pone cuesta arriba». El técnico del Celta explicó cómo vivió el partido: «La posición de Messi nos obligó a jugar con más defensas y eso nos restó presencia en el medio del campo. El plan era jugar con una defensa de cuatro, pero la posición de Messi nos hizo reforzar la zaga y de ahí la posición de Roncaglia. Pero Messi marcó». El preparador reconoció la calidad del Barcelona aunque comentó que «me niego a sentirme en inferioridad al empezar, pero sí es difícil superarlos. No tuvimos una defensa precisa y no aprovechamos las oportunidades. Hoy recibimos una derrota pero no nos descentra».

Berizzo también ofreció su opinión sobre las posiblidades del Barcelona de revertir la eliminatoria ante el PSG: «Hoy el Barcelona estuvo muy cerca de su máxima expresión. El talento individual asociado a ellos transforma el fútbol. No sé si pasará la eliminatoria, si juega al máximo nivel tendrá opciones. Tiene capacidad». Y concluyó: «Me enfrenté seis veces y hemos salido victoriosos en tres y derrotados en tres. Pero todos los partidos son de máximo nivel, mi equipo se entrega a tope y se prueba».