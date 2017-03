Pirlo tiene claro quién debe ser su sucesor en Italia

Hay pocos jugadores más carismáticos que Andrea Pirlo, una estrella que ahora gasta los últimos años de su carrera en Estados Unidos. El genio italiano sigue maravillando en el New York City, en donde comparte vestuario con el español David Villa y actúa a las órdenes de Patrick Vieira.

En una liga sin tanta exigencia, Pirlo analiza con perspectiva el fútbol y tiene claro quién debe ser su sucesor en la selección italiana. El nombre no es nuevo, pues lleva mucho tiempo en boca de todos. «Verratti. Es un gran jugador. Es y será el futuro de Italia y del fútbol europeo durante los próximos 20 años. Juega más o menos en mi posición, pero con un estilo diferente. Juega con pases más cortos, regatea más y conserva más el balón. Es el mejor jugador italiano del momento». Lo dice Pirlo, y siempre que él habla se le tiene en cuenta.

Además, Pirlo, en una entrevista publicada por «L'Equipe», desvela que Guardiola estuvo a punto de ficharle para el Barcelona. «Con el Milán habíamos jugado un amistoso contra el Barcelona en el Camp Nou. Después del partido, Guardiola me llamó para que fuese a su despacho. Quería saber si me gustaría jugar en el Barça. Fue un buen detalle que me invitase a su despacho, pero el Milán no quería que me fuese».

En la entrevista con la publicación francesa, Pirlo reconoce que el momento más duro fue la final de la Liga de Campeones perdida en 2005 con el Milán ante el Liverpool (3-3, por penaltis). «Había un clima surrealista después de un partido surrealista (el Milan llegó a ganar 0-3). Perder así una final es algo difícil que se repita. No se lo deseo a nadie». Mientras, el momento más feliz fue la clasificación de la selección italiana a la final del Mundial de 2006 ante la anfitriona Alemania (0-2).