Suárez: «Ya sabemos cómo va esto»

Al término del tiempo reglamentario, Luis Suárez, futbolista del Fútbol Club Barcelona se mostró indignado con el arbitraje de Gil Manzano en el Camp Nou, en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del rey entre el Barça y el Atlético de Madrid.

Sobre el terreno de juego y en declaraciones para la televisión, Luis Suárez, expulsado en la recta final del encuentro por una fea acción sobre Koke que le costó su segunda tarjeta amarilla, se expresó de la misma forma.

«¿Expulsión? Acá ya se sabe cómo va todo. Ni siquiera ha sido falta. Solo me he girado y parecía que el defensa era lo que quería. A ver lo que puede hacer el club ahora si apela», señaló el uruguayo. «Me río de la expulsión. Son cosas que no tienen explicación, pero ya estamos acostumbrados», añadió.

En principio y a la espera de ese posible recurso, Suárez se perderá la final de Copa, aunque el castigo podría ser incluso mayor, pues el árbitro recogió en el acta que el uruguayo no se retiró a los vestuarios tras su segunda amonestación, según adelantó la Cadena Cope. Primero hizo caso omiso al colegiado principal, que le pidió que se retirara del terreno de juego con mayor velocidad, y después al cuarto árbitro, permaneciendo en las escaleras de acceso al túnel de vestuarios.

Informa @isaacfouto que Luis Suárez no va a jugar la final: no le quitan la amarilla y quizá le caiga otro partido por no irse del campo. pic.twitter.com/XyXo2ArnYx — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 7 de febrero de 2017

Curiosamente en el equipo rival tampoco estaban muy satisfechos con el árbitro del encuentro, al considerar que no señaló un penalti sobre Fernando Torres en los primeros minutos y anuló un gol legal a Antoine Griezmann.