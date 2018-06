Fútbol Piqué responde a las críticas por su implicación en el caso Griezmann «Me parece sorprendente que en Barcelona se dude de mi compromiso, hablé con Bartomeu», justificó el central

SERGI FONT

No se calló Gerard Piqué, al que no le gustó nada el cariz que tomó la decisión de Griezmann de quedarse en el Atlético de Madrid. El enfado en el Barcelona era monumental y muchos directivos señalaron en privado al central catalán al entender que manejaba información privilegiada y podría haberles avisado para tener margen de maniobra y no hacer el ridículo. No hay que olvidar que el documental en el que el francés comunicó su decisión lo ha realizado una productora que pertenece al futbolista azulgrana. El catalán ha dado explicaciones asegurando que se enteró a última hora y que nada más saberlo se lo comunicó a Bartomeu, al tiempo que lamenta que se dude de su compromiso con el Barça.

«Me parece sorprendente la reacción por parte de toda la gente de Barcelona, que dude de mi compromiso y del amor que le tengo a este club. Es muy sorprendente. La productora es una de mis empresas, pero la idea fue de hace unos meses. Hablé con Griezmann, me dijo que había la posibilidad de irse al Barcelona, le dije que lo grabáramos, que podía ser un contenido muy bueno para que la gente viera cómo se toma una decisión tan importante desde dentro. A partir de ahí yo me desconecto. Solo pongo las cámaras pero, obviamente, no estoy grabando para ver lo que tiene que decir. Y la gente lo vio, que hasta el último día estuvo indeciso. El jueves por la mañana me llaman y me dicen que se emite esa noche. Yo pregunto que al final qué dice y me responden que se queda. Pues se queda. Y nada. Así fue», explico el futbolista, dolido por las acusaciones recibidas.

Piqué ahondó en las explicaciones y respondió a todas las críticas: «No asesoré en nada, solo puse cámaras para saber qué pasaba. Yo cuando lo sé hablo con gente del club y lo comunico. Se lo dije a Bartomeu y había gente del club que lo sabe. No se grabaron dos finales, no sé quién ha dicho eso. Es un concepto nuevo y todo lo nuevo genera debate. Es bueno que la gente esté cercana al jugador. A partir de ahí no soy el responsable de que durante todos estos meses se esté hablando de un jugador en la prensa y de que no acabe viniendo. El Barça es más grande que un jugador, que al final si no viene vendrán otros y si ha tomado esa decisión, por motivo económico o deportivo, el Barça es mucho más grande», quiso zanjar el central internacional. Pero añadió: «A lo que la gente le da más importancia es que se ha hablado mucho y había cosas que no eran ciertas, pero ese no es mi problema. Es un programa que acerca mucho a los jugadores a los aficionados, en el que está vinculado mi club. Si decide quedarse, yo no estoy involucrado, ni le ayudé ni le asesoré. Si yo no hubiera estado involucrado a través de mi productora, estaríamos en el mismo punto».

Piqué también desveló la reacción de Bartomeu cuando le llamó para advertirle de la decisión de Griezmann. «He hablado con el presidente, me ha llamado, todo bien. Estaba jodido, pensaba que el jugador acabaría viniendo, pero sin más, hay que quitarle hierro a todo esto», explicó. De todas formas, a pesar de las explicaciones del jugador, en el club le censuran que generase expectación a través de las redes sociales sobre la decisión de Griezmann sabiendo el desenlace, que no era favorable, y que posteriormente a la emisión le diera las gracias.