Piqué, multado por exceso de velocidad

Gerard Piqué ha vuelto a saltar a la primera plana de la actualidad y no precisamente por una cuestión deportiva. El central, que la semana pasada no pudo viajar a Las Palmas por un virus estomacal que le obligó a ingresar en un hospital, ha sido noticia en las páginas del «Mirror». El rotativo británico publica en su edición digital una imagen de Piqué dentro de su vehículo junto a un Mosso d'Esquadra al lado. En la información se asegura que fue parado y sancionado por circular a una alta velocidad. Algunas informaciones aseguran que viajaba por una autopista de la Ciudad Condal hacia el aeropuerto para recoger a Shakira a una velocidad de unos 190 kilómetro por hora, lo que le podría suponer una sanción de seis puntos en el carnet de conducir. ABC ha podido contactar con el entrono del jugador, que ha reconocido el incidente pero ha querido dejar claro que éste «no es tan grave como se está diciendo».

Un agente motorizado le dio el alto, según se aprecia en la información, obligándole a detenerse en el arcén, donde le multó por exceso de velocidad y conducción temeraria. No es la primera vez que Piqué se las tiene con la autoridad. En octubre de 2014 ya tuvo un incidente cuando se encaró a un miembro de la Guardia Urbana por multar a su hermano Marc, que estaba detenido en el carril bus delante del Casino de Barcelona. Piqué fue acusado de falta de respeto a la autoridad. El caso tuvo mucha trascendencia en los medios de comunicación, que publicaron algunas de las frases que el central le dirigió al agente. «Me tenéis envidia porque soy famoso», «me estáis multando porque vais a comisión, porque no tenéis dinero y os tenéis que llevar comisión» o «esta multa yo no la voy a pagar», tras romperla y tirarla al suelo fueron algunas de las presuntas frases que soltó.

La implicación de Piqué con su club le ha reportado muchos enemigos y le ha hecho estar siempre en el ojo del huracán. Además, el futbolista nunca se ha escondido y ha hecho de la provocación su bandera. Entre los casos más destacados está su «manita» tras la victoria ante el Real Madrid (5-0) en 2010, el escupitajo a Pedro Cortés delegado de la selección española, durante la celebración del Mundial, el lanzamiento de bombas fétidas en un avión que llevaba al Barcelona a jugar un amistoso en Finlandia, utilizar el teléfono móvil en el banquillo durante una Supercopa de Cataluña, las referencias al Madrid durante la celebración de los títulos de la temporada 2014-15 («Gracias a Kevin Roldán, contigo empezó todo»), su anuncio que dejaba la selección española , sus críticas a los árbitros esta temporada o sus referencias al palco del Real Madrid («a mí del tema del Madrid lo que no me gusta es ver en el palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos).

Recuperado para jugar ante el Eibar

Por otro lado hay que explicar que Piqué podrá jugar ante el Eibar tras superar sus problemas estomacales. El futbolista se ha ejercitado esta mañana y este domingo podría recibir el alta médica. «Piqué se ha entrenado en condiciones normales, con lo cual, si mañana no sucede nada, estará para la convocatoria. Con Mascherano, tenemos que esperar y la próxima semana veremos si puede jugar la final», explicó Luis Enrique.